Famoso videojuego, catalogado como uno de los mejores del año, anuncia nueva versión en PS5 y Xbox Series

La serie de videojuegos de esta franquicia no es nueva y comenzó con Fallout en 1997. A la fecha ya existen ocho títulos que se catalogan por mostrar lo que sería del mundo después de una guerra nuclear que desembocaría en la utilización de armas devastadoras, mutantes y la constante lucha por sobrevivir.

Los reproductores de PC también recibirán una actualización gratuita con funciones de próxima generación, incluida la compatibilidad con monitores ultra anchos. Aquellos que no posean una copia de Fallout 4 para PS4 deberán comprar el juego por el precio completo en el momento de su lanzamiento.

La actualización de Fallout 4 llegará a PS5 y Xbox Series X/S el 25 de abril. También estará disponible en Epic Games Store por primera vez ese día. Probablemente, tampoco tendrá que pagar por el juego para experimentar estas actualizaciones, ya que Fallout 4 está incluido en los catálogos de juegos de Xbox Game Pass y PlayStation Plus Extra en este momento.

Lo más sorprendente es que todas las versiones del juego recibirán una nueva misión de historia, Echoes of the Past, que se centra en evitar que la facción The Enclave difunda su peligrosa ideología y se afiance en la Commonwealth, dicen sus creadores. El programa de televisión Fallout de los creadores de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy, acaba de estrenarse en Prime Video el pasado 10 de abril y está recibiendo comentarios positivos tanto de los fanáticos como de los críticos de Fallout.