Por qué no debemos dejar a nadie atrás en la revolución de la IA

En 2009, apenas se estaba trabajando en el lanzamiento del primer servicio de correo electrónico para empresas basado en la nube. Hasta entonces, cada empresa contaba con una sala de servidores y un equipo de profesionales de TI que ejecutaban sus sistemas de correo electrónico corporativo. Cuando empezó la conversación con las empresas sobre la transición al correo electrónico basado en la nube, los profesionales de TI dieron una docena de razones por las que nunca podrían hacer el cambio: no era lo suficientemente seguro, carecía del rendimiento que necesitaban, o no podía satisfacer sus necesidades funcionales.

Esas dificultades no provenían de verdaderas limitaciones técnicas. La razón por la que no querían pasarse a la nube no fue la tecnología sino la preocupación por el impacto en sus trabajos, la relevancia de sus roles y su identidad profesional. Esta fue una oportunidad para generar seguridad y garantizar que estos profesionales TI tuvieran oportunidades de volver a capacitarse y mejorar sus habilidades en la nube.