¿Qué hacer si su correo de Gmail está lleno? Esta es la solución y sin pagar un peso

¿Qué hacer si su correo de Gmail está lleno?

Otras formas de liberar espacio en su correo de Gmail

Eliminar correos electrónicos no deseados

La forma más sencilla de liberar espacio en su bandeja de entrada de Gmail es eliminando los correos electrónicos que ya no necesita. Puede empezar por eliminar correos electrónicos antiguos, mensajes de spam y otros mensajes no deseados. Para hacerlo, siga estos pasos: