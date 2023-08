Reto Bórax: el peligroso trend viral de Tik Tok que está costando vidas

En los últimos días se ha hecho viral un reto en redes sociales, el cual consta en consumir una sustancia que aparentemente cura enfermedades. Sin embargo, no es así y puede costar muchas vidas.

Al igual que cualquier hito, viene con desventajas. Para nadie es un secreto lo que la era digital ha logrado. Mencionar los avances sería una lista interminable, pero una de las consecuencias ha sido la desinformación de los internautas, especialmente con rutinas de belleza que, viéndolas desde el punto de vista médico, no cumplen lo que prometen.

Los usuarios que han realizado este reto ingieren un material llamado bórax, el cual es una sustancia compuesta por boro, sodio y oxígeno. Lo consumen oralmente, aumentando la probabilidad de padecer daños renales o disfunción eréctil. Algunos usuarios de redes sociales también han asegurado que, usar el bórax como si fuera una bomba de baño, contribuirá a una mejora en el aspecto de la piel. Esto es falso, puesto que no hay estudios clínicos que avalen esta premisa.

Si bien su inhalación no es peligrosa en pequeñas cantidades, cuando se consume de forma digestiva, el material puede causar vómito, desmayos e insuficiencia renal. No por nada hace parte de la lista de productos no permitidos para consumo en Estados Unidos.