Telegram confirma cuándo llegará su nueva función que haría ‘tambalear’ a WhatsApp

Telegram ha anunciado que a principios de julio implementará un nuevo formato de Historias, que ofrecerán un aspecto similar a las ya presentes en otras plataformas, como Instagram, con características como la capacidad de reaccionar con emojis.

El CEO de la plataforma, Pavel Durov, ha comentado que “durante años” los usuarios de Telegram han solicitado esta característica y que “más de la mitad de todas las solicitudes de funciones” que reciben “están relacionadas con Historias”.

Si bien inicialmente estaban “en contra de las Historias, porque están en todas partes”, la plataforma de mensajería ha reconocido que no tendría razón de ser si no escuchara a sus usuarios y si no innovara en los formatos existentes.

Telegram, app de mensajería instantánea que es el principal rival de WhatsApp. - Foto: Getty Images

Para ofrecer lo que demandan los usuarios, ha indicado que a principios de julio llegarán a Telegram las denominadas Stories, que se colocarán en una sección expandible en la parte superior de la lista del chat.

Historias de Telegram contará con un apartado de configuración en el que los usuarios podrán definir quién puede ver cada una de sus historias -con filtros como ‘Todos’, ‘Solo mis contactos’, entre otros- y también permitirá ocultar Historias publicadas por cualquier contacto. Para ello, solo será necesario moverlas a la lista ‘Oculto’ en la sección de Contactos.

Otra de las características que introducirá Telegram en las historias serán los subtítulos, que se unirán a otras herramientas como las habituales de edición de fotos y videos (recortes, filtros, música, etc.), así como la capacidad de reaccionar a estas historias con emojis.

Telegram ha venido revelando novedades. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La compañía también ha dicho que Historias contará con soporte de doble cámara, esto es, que permitirá a los usuarios publicar fotos y vídeos hechos con las cámaras delantera y trasera de forma simultánea.

Finalmente, ha indicado que se podrá elegir cuándo caduca una historia (en 6, 12, 24 o 48 horas) o mostrar historias de forma permanente en el perfil de cada uno, con configuraciones de privacidad individuales para cada una de estas historias.

Este truco de Telegram es ideal para liberar memoria del celular

Los smartphones son actualmente herramientas imprescindibles para las personas. Además de las funciones clásicas de un celular, permiten una amplia variedad de opciones para sus usuarios.

Cada aplicación móvil ha sido diseñada con un propósito y los usuarios acuden a ellas para optimizar la funcionalidad de sus dispositivos inteligentes: mensajería instantánea, redes sociales, escuchar música, visualización de videos, edición y GPS son solo algunos ejemplos, pues el listado es bastante amplio.

Sin embargo, una consecuencia que trae la instalación y funcionamiento de las aplicaciones tiene que ver con la memoria del dispositivo. Se debe tener en cuenta que entre más apps instaladas, menos espacio disponible tendrá el celular.

No obstante, existen algunos trucos que podrían ser de gran utilidad a la hora de optimizar la memoria en el smartphone. De acuerdo con el portal Xataca Android, se trata de una maniobra disponible en la aplicación Telegram.

El truco es bastante sencillo y consiste en una dinámica que algunos ya desarrollan en otras aplicaciones, como WhatsApp. Lo único que se debe hacer es disponer de un chat para enviar archivos, de manera que puedan ser consultados en esa misma plataforma.

Según reseña el citado portal, en Telegram existe un chat con uno mismo denominado ‘Mensajes guardados’. Adicionalmente, permite gestionar una buena organización mediante la creación de ‘carpetas’.

Las aplicaciones instaladas y archivos guardados en el dispositivo ocupan buena parte de la memoria. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El truco requiere los siguientes pasos:

Crear un grupo en Telegram y avisar a los participantes temporales que serán eliminados.

Eliminar a los otros participantes, de manera que solo quede el usuario interesado en crear la ‘carpeta’.

Al grupo se le pondrá el nombre de la ‘carpeta’ en cuestión, por ejemplo: ‘fotos de amigos, ‘fotos de familia’, ‘archivos de trabajo’, ‘lecturas de la universidad’, etc.

Con esta maniobra es posible liberar espacio en la memoria del dispositivo, pues los archivos alojados en Telegram se almacenan en la nube personal de la que dispone cada usuario de la aplicación.

*Con información de Europa Press.