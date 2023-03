Ni WhatsApp ni Telegram; esta es la app de mensajería instantánea más segura

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram se han convertido en la principal herramienta de comunicación de millones de personas en el mundo. Justamente por ello estos servicios continuamente lanzan actualizaciones para mejorar algunas de las funciones que ya poseen e incorporar nuevas herramientas para sus aplicaciones.

Gracias a esa dinámica estas plataformas han recibido una serie de novedades que en muchos casos les han facilitado la vida a millones de usuarios. Sin embargo, muchos de ellos dejan a un lado la seguridad de cada una, es decir, que no están al tanto de posibles filtraciones o vulneración de datos.

Aún así, es importante mencionar que cada plataforma cuenta con su propio sistema de seguridad. Por ejemplo, en WhatsApp los mensajes están cifrados de extremo a extremo, razón por la cual la aplicación no puede acceder a los mensajes.

Telegram - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, varios expertos en tecnología y mensajería en línea, aseguran que Signal es la aplicación más segura para enviar y recibir mensajes.

De acuerdo con el portal Robotina, la aplicación cuenta con un código abierto cuyos protocolos y funcionamiento se encuentra publicados en GitHub, motivo por el cual permite que los usuarios puedan verificarlos.

Además, los mensajes enviados y recibidos solo viajan entre los dispositivos involucrados, por lo que al ser eliminados, ya no existirán. Por ejemplo, en Telegram se suben todos los mensajes a una nube.

Es importante mencionar que la aplicación tiene más de 10 millones de usuarios, de los cuales se destaca el dueño de Twitter, Elon Musk, quien en más de una ocasión ha dado su punto de vista sobre la plataforma.

Signal se perfila como la aplicación más segura. - Foto: GettyImages/Chesnot/Colaborador

Signal solamente necesita del número de teléfono, mientras que WhatsApp y Telegram requieren de otros datos personales, como por ejemplo la ubicación, nombre de perfil, correo electrónico y foto, entre muchos otros datos del usuario para recopilar más información.

Así puede recuperar los stickers de WhatsApp Plus en WhatsApp

WhatsApp Plus se ha convertido en una plataforma muy utilizada por los usuarios. Sin embargo, es un servicio que no fue creado por Meta. Muchas personas instalan esta plataforma en sus dispositivos porque permite incorporar funciones que WhatsApp no ofrece.

En ese sentido, los usuarios cuentan con una herramienta que les permite manipular con más libertad algunas opciones (como la hora de conexión o el doble check azul) y la apariencia que posee la plataforma, los stickers que se descargan, así como la posibilidad de chatear usando dos números distintos desde el mismo celular.

No obstante, en algunos casos los usuarios de WhatsApp Plus pueden tener problemas a causa de que han sido bloqueados de forma temporal por parte de WhatsApp, esto por haber utilizado ese servicio no oficial.

Dicho bloqueo se produce porque WhatsApp tiene normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en su servicio de mensajería. La aplicación de Meta ha advertido en su blog oficial que la utilización de dichas aplicaciones producen brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes para robar información de los chats del usuario.

Ahora bien, para que no se pierda el contenido, especialmente los stickers, existe una serie de pasos para recuperarlos en la aplicación oficial y son los siguientes:

Recurrir a los archivos del dispositivo móvil.

Ingresar a la carpeta principal y seleccionar el apartado ‘Almacenamiento interno’.

Presionar en ‘Media’ e ingresar a la carpeta ‘Com.WhatsAppPlus’.

Pulsar la opción ‘WhatsApp Plus Stickers’.

Copiar todos los stickers .

Dirigirse a la Play Store y descargar la aplicación ‘Sticker personales para WhatsApp’.

Abrir la aplicación y dirigirse al símbolo ‘+’.

Presionar en ‘Buscar archivos’.

Pegar los stickers copiados.

Abrir WhatsApp y añadir todos los stickers.

Stickers WhatsApp. - Foto: WHATSAPP

