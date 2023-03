WhatsApp permitirá denunciar los estados que violan las normas de la ‘app’, ¿cómo?

- Foto: NurPhoto via Getty Images

En la tarde de este viernes 3 de marzo se conoció que WhatsApp prepara una serie de novedades para las publicaciones efímeras de los estados, que permitirán a los usuarios denunciar si un contenido compartido si consideran que viola las normas de la plataforma.

En ese mismo sentido, la aplicación de mensajería más descargada del mundo está incorporando nuevas opciones en el menú que se despliega desde el botón de los tres puntos en un estado. Una de ellas es la posibilidad de silenciar, que ha comenzado a aparecer para algunos usuarios pese a que en realidad no es nueva.

Ahora bien, según explican en WABetainfo, la opción de silenciar lleva en la app desde 2017, pero solo era visible en el caso de que el usuario recibiera muchos mensajes de otro contacto o grupo. La compañía ha comenzado a extenderla a más apartados de su servicio de mensajería y por ellos más usuarios la pueden ver.

Por otra parte, la beta para iOS (23.4.0.74) muestra la opción de denunciar el estado, que ya se había visto con anterioridad en la beta para Android, y ya está disponible para los probadores de ambas aplicaciones.

Asimismo, desde este portal anunciaron que al denunciar un estado un contacto, el contenido efímero iniciará un proceso de moderación para comprobar si encaja en las políticas de uso de WhatsApp. También, desde WABetainfo indican que este proceso no compromete la encriptación de extremo a extremo, siempre blindando la seguridad del los diferentes usuarios, pero que en caso de resultar que sí ha violado las normas de WhatsApp, la cuenta se expone a ser suspendida.

¿Cómo recuperar los stickers de WhatsApp Plus en WhatsApp?

WhatsApp Plus se ha convertido en una plataforma muy utilizada por los usuarios. Sin embargo, es un servicio que no fue creado por Meta. Muchas personas instalan esta plataforma en sus dispositivos porque permite incorporar funciones que WhatsApp no ofrece.

En ese sentido, los usuarios cuentan con una herramienta que les permite manipular con más libertad algunas opciones (como la hora de conexión o el doble check azul) y la apariencia que posee la plataforma, los stickers que se descargan, así como la posibilidad de chatear usando dos números distintos desde el mismo celular.

No obstante, en algunos casos los usuarios de WhatsApp Plus pueden tener problemas a causa de que han sido bloqueados de forma temporal por parte de WhatsApp, esto por haber utilizado ese servicio no oficial.

Dicho bloqueo se produce porque WhatsApp tiene normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en su servicio de mensajería. La aplicación de Meta ha advertido en su blog oficial que la utilización de dichas aplicaciones producen brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes para robar información de los chats del usuario.

Ahora bien, para que no se pierda el contenido, especialmente los stickers, existe una serie de pasos para recuperarlos en la aplicación oficial y son los siguientes:

Recurrir a los archivos del dispositivo móvil.

Ingresar a la carpeta principal y seleccionar el apartado ‘Almacenamiento interno’.

Presionar en ‘Media’ e ingresar a la carpeta ‘Com.WhatsAppPlus’.

Pulsar la opción ‘WhatsApp Plus Stickers’.

Copiar todos los stickers.

Dirigirse a la Play Store y descargar la aplicación ‘Sticker personales para WhatsApp’.

Abrir la aplicación y dirigirse al símbolo ‘+’.

Presionar en ‘Buscar archivos’.

Pegar los stickers copiados.

Abrir WhatsApp y añadir todos los stickers.

*Con información de Europa Press.