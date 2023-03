WhatsApp sigue buscando estar a la vanguardia incluyendo una de las mejores funciones de Telegram

- Foto: NurPhoto via Getty Images

En la tarde de este viernes WhatsApp prepara una novedad para su aplicación de mensajería que permitirá grabar y enviar mensajes en un formato de video breve, cuyas primeras pruebas se han encontrado en la beta para el sistema operativo iOS.

En ese sentido, la nueva herramienta replicará el funcionamiento de los mensajes de voz pero a través de la cámara, para que los usuarios puedan grabar y enviar videos cortos de hasta 60 segundos, según ha compartido el portal WABetainfo.

WhatsApp busca nuevas opciones para sus usuarios. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta función específica para los videomensajes se ha localizado en el programa beta TestFlight para iOS, en la versión 23.6.0.73. Y, al contrario de lo que ocurre actualmente con el envío de cualquier video a través de la ‘app’, esta novedad no permitirá guardar ni reenviar el videomensaje.

El portal especializado también ha indicado que los videomensajes estarán protegidos con la encriptación de extremo a extremo, impidiendo que terceros maliciosos puedan acceder a su contenido.

Si tiene alguna de estas aplicaciones, WhatsApp podría eliminar su cuenta

WhatsApp se ha convertido en la principal herramienta de comunicación entre las personas que cuenta con un dispositivo móvil, debido a que la app desarrollada por Meta cada vez cuenta con más funciones para dicho fin, como las llamadas o videollamadas.

A pesar de que existen varias herramientas, algunos usurarios no quedan satisfechos, motivo por el cual acuden a mods o apps no oficiales de la plataforma, para así contar con más funciones que les permita personalizar diferentes características que están presentes en la versión oficial.

No obstante, Meta anunció que borrará de forma definitiva las cuentas que utilicen softwares no autorizadas por la compañía. De acuerdo con el comunicado, no tolerarán que los internautas estén utilizando las versiones modificadas.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva”, precisa la compañía en su página oficial.

Aplicaciones que podrían cerrar de forma definitiva la cuenta de WhatsApp

A pesar de que Meta no hace referencia a las aplicaciones, estas son las apps desarrolladas por tercer y que son las más utilizadas por los usuarios:

WhatsApp Plus.

GB WhatsApp.

Aero WhatsApp.

WhatsApp Gold.

You WhatsApp.

Según el gigante tecnológico, la suspensión en primera instancia será temporal, es decir, 24 horas. Durante ese periodo, no se podrá mantener ni ver conversaciones. En caso de seguir utilizando las aplicaciones de terceros, Meta puede cerrar la cuenta de forma definitiva.

¿Qué hacer si WhatsApp bloqueó una cuenta por usar WhatsApp Plus?

WhatsApp busca nuevas opciones para sus usuarios. - Foto: Composición de SEMANA

En primer lugar, hay que desinstalar WhatsApp Plus del teléfono.

Ingresar a Google Play Store para descargar e instalar la aplicación oficial de WhatsApp.

Ir a apartado de ‘ajustes’ o ‘configuración’ del teléfono y luego acceder a la opción de ‘Aplicaciones’.

Buscar a WhatsApp en el listado y luego eliminar el caché de la app.

Iniciar sesión de nuevo en la aplicación de mensajería instantánea.

Al ejecutar este proceso, el usuario podría recuperar el acceso de su cuenta de WhatsApp, para así volver a chatear con sus contactos y sin haber esperado las 24 horas que duraba el bloqueo.

*Con información de Europa Press.