- Foto: Tomada del Instagram de The Last of Us

The Last of Us: así puede ‘infectar’ su celular con el peligroso hongo utilizando Google

- Foto: Tomada del Instagram de The Last of Us

Sin duda alguna, The Last of Us es uno de los juegos más aclamados que posee el catálogo de títulos exclusivos de PlayStation y a pesar de que la primera entrega de la franquicia fue lanzada en 2013, para la PlayStation 3, hoy en día hay muchas personas que siguen considerándola como el mejor juego en el género ‘survival’.

Gracias a su narrativa y modalidad de juego, el título creado por Naughty Dog cautivó a millones de personas y por ello HBO quiso aprovechar esta popularidad crear una serie basada en la historia del exitoso videojuego. Apuesta que por ahora ha funcionado bastante bien, considerando que en el día del estreno del primer episodio la plataforma de HBO Max colapsó en varias zonas del mundo, debido a la enorme cantidad de usuarios que estaban conectados al servicio.

Ahora no hay red social en la que no se hable de esta serie y por ello, Google también ha decidido contagiarse con la euforia de The Last of Us y lo ha hecho con una novedad que es muy al estilo del popular buscador web.

¿Cómo infectar a Google con el peligroso hongo de The Last of Us?

Para activar la infección con el hongo ‘Cordyceps’, causante del apocalipsis en la serie, es necesario ingresar al buscador y hacer una búsqueda con las palabras The Last of Us. Después de que la plataforma genere los resultados de la consulta, en la parte inferior de la pantalla aparecerá un botón rojo con el dibujo de un hongo en el centro.

Google imita la infección del hongo de The Last of US en su buscador. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Basta con hacer clic en el botón y de inmediato aparecerá una pequeña infección, como empezará a aparecer una infección de hongos en la pantalla. Además, la infección se seguirá extendiendo por toda la pantalla a medida si el usuario pulsa repetidamente el botón.

Google imita la infección del hongo de The Last of US en su buscador. - Foto: Captura de pantalla / Semana

En caso de que el usuario presione muchas veces el botón, la infección por hongos llegará a cubrir toda la pantalla y darle una apariencia muy similar a las paredes que ocultan a los peligrosos infectados que casi acaban con la especie humana en la serie.

Google imita la infección del hongo de The Last of US en su buscador. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Cabe destacar que esta opción también aplica en los dispositivos móviles y para utilizarla solo se debe abrir el navegador web que se emplee en el teléfono o tablet, luego ingresar a Google y escribir The Last of Us en la caja de búsqueda. Cuando carguen los resultados de la consulta también aparecerá el botón rojo con el logo de un hongo.

Google imita la infección del hongo de The Last of US en su buscador. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Todo lo que debe saber sobre la serie de ‘The Last of Us’

Los próximos episodios serán emitidos a las 9:00 p. m. (hora colombiana) y como ha ocurrido con otras producciones especiales de HBO, cada domingo se estrenará un nuevo capítulo.

La serie podrá verse en el canal de HBO, disponible en diferentes operadores de cable, o desde HBO Max. A continuación, los horarios para de estreno de los nuevos episodios, según el país de ubicación:

Estados Unidos: 9:00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 9:00 p. m.

Guatemala: 8.00 p. m.

Honduras: 8.00 p. m.

El Salvador: 8.00 p. m.

Nicaragua: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Panamá: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

República Dominicana: 10.00 p. m.

Puerto Rico: 10.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

The Last of Us, es una serie de HBO Max basada en el popular videojuego. - Foto: Oficial de HBO Max / Suministrada a Semana

¿Cuántos capítulos tendrá ‘The Las of Us’ y cuándo estarán disponibles en HBO Max?

Esta producción estará conformada por nueve episodios, pero aún se desconoce si en ellos se abordará la totalidad de la trama que fue narrada en la primera parte del videojuego, de manera que el cronograma de emisión de los nuevos capítulos será el siguiente: