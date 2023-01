‘The Last Of Us’ rompió récord en sus primeros días de estreno

El primer episodio de la serie original The last of us de HBO titulado “Cuando estés perdido en la oscuridad”, se estrenó el domingo 15 de enero de 2023 y se convirtió en el lanzamiento más visto de HBO Max en Latinoamérica a sus primeras 24 horas, superando el primer día del episodio 1 de La casa del dragón y de Euphoria de la segunda temporada.

La serie se ha convertido en todo un éxito mundial. - Foto: HBO Max

The Last Of Us también fue un éxito en redes sociales a nivel mundial. La serie estuvo como tendencia #1 alrededor del mundo en Twitter durante la noche de su estreno. Brasil fue el mercado con más conversación de la serie en redes sociales en general a nivel global, sumando más del 50 % de esta y dominando 15 de los treinta hashtags más importantes del país.

El primer capítulo “Cuando estés perdido en la oscuridad” lleva al televidente al 2003, cuando un brote de hongos parasitarios comienza a devastar al país y el mundo. Joel Miller intenta escapar del creciente caos con su hija y su hermano. Veinte años después, un cínico y rudo Joel y su compañera Tess luchan por sobrevivir bajo un régimen totalitario, mientras que las Luciérnagas, un grupo de insurgentes, albergan a una adolescente con un don único.

De Craig Mazin, creador de Chernobyl y ganador del premio Emmy®, y de Neil Druckmann, creador del aclamado videojuego del mismo nombre, la serie original de HBO estrenará su segundo episodio este domingo 22 de enero y cada semana habrá uno nuevo.

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EEUU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.

Bella Ramsey, estrella de la afamada serie ‘The Last Of Us’, se declara de género fluido

Muchos ‘pegaron el grito en el cielo’ cuando se enteraron de que la joven de 19 años, Bella Ramsey iba a interpretar a Elli en la nueva serie de HBO The Last Of Us, que luego de su estreno ha recibido críticas maravillosas por parte de los fanáticos del videojuego original, quienes tuvieron que cerrar su boca y también reconocer que la actriz se fajó con su personaje.

Por esto, se volvió tendencia a nivel mundial y por eso ha estado de gira de prensa por varios medios internacionales, en los que no solo ha dejado claro que ya está cansada que le pregunten sobre el final de Game Of Thrones, serie donde también trabajó, sino que hizo una confesión sobre su intimidad que le tocó publicar al diario estadounidense The New York Times.

The Last Of Us serie de HBO basada en un videojuego - Foto: HBO

“Soy una persona. Que se me atribuya un género no es algo que me guste especialmente, pero en cuanto a los pronombres, no me puede importar menos”, fue una de las frases que dio para el medio norteamericano, dejando clara su nueva identidad y entrando en el grupo de actores jóvenes de Hollywood que están rompiendo las fronteras de género y le están dando un nuevo aire de diversidad a una industria que se ha caracterizado por su hostilidad con las mujeres y las comunidades afro, LGBTIQ+, asiáticas y demás.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Si alguien se refería a mí como ‘ella’, ni lo pensaba, pero sé que, si alguien me llamaba ‘él’, era un poco emocionante”, añadió Bella en su entrevista, en la que también habló sobre lo difícil que ha sido recibir los constantes matoneos en redes sociales por su participación en la serie de HBO.

“Estoy 10 minutos haciendo scroll en el móvil y cuando lo dejo me doy cuenta de que ha sido una mala idea. Hace muy poco que yo me he aceptado como Ellie, que sé que puedo hacerlo, que soy una buena actriz. Pero eso solo dura unas semanas, luego todo es horrible otra vez”, afirma la actriz inglesa.

Aun así, Bella ha asumido el reto de interpretar a Elli, uno de los personajes principales de la serie, que también cuenta con el brasileño Pedro Pascal, recordado por darle vida al narcotraficante colombiano Pablo Escobar en la serie Narcos.

Tanto Ramsey como Pascal han sido aplaudidos por sus roles y todo el trabajo que los rodea en la serie, pues según expertos y críticos dicha producción es fiel a lo que se ha visto del videojuego, que se sabe tiene varias extensiones y esto podría dar una entrada a otra temporada.