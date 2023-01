‘House of the Dragon’: dos integrantes abandonaron la segunda temporada; revelan la verdad de su salida

House of the Dragon marcó historia en 2022, con el estreno de su primera temporada, una entrega cargada de suspenso, pasos necesarios para conocer a los protagonistas y un desarrollo sorpresivo que despertó miles de reacciones en los fans. Con el cierre de esta etapa, los usuarios de las plataformas digitales quedaron al pendiente de qué otros detalles salían a la luz con respecto a la continuación.

Milly Alcock interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen en 'House of the Dragon'. - Foto: Instagram @hbomaxla

Pese a que la primera noticia negativa para los curiosos fue que la segunda temporada llegará hasta 2024 debido a los rodajes y la producción, las miradas de más de uno se posaron en información que se reveló sobre dos integrantes del proyecto que decidieron dar un paso al lado y abandonarlo.

De acuerdo con lo que se informó tiempo atrás, Miguel Sapochnik renunció a su cargo como director de la producción a raíz de una serie de situaciones que se presentaron. Pese a que no se profundizó al respecto, el medio Puck fue el encargado de afirmar que la salida de una de las mentes maestras se debía a problemas con HBO.

Según se comentó, Sapochnik no estuvo de acuerdo con el anuncio de la empresa sobre rechazar a su esposa Alexis Raben como productora para segunda temporada, por lo que decidió salir junto a ella de la serie. La también actriz apareció en la primera entrega interpretando a Talya, una de las doncellas de la reina Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke.

Los detalles apuntaron a que el director tuvo un fuerte ‘raye’ con las directivas de HBO, por lo que optó por irse en un camino distinto y despedirse del mundo de Game of Thrones. Aunque se intentó mediar, el resultado fue claro y ahora Alan Taylor tomará el lugar para dirigir los rodajes que iniciarán en marzo.

Olivia Cooke confesó cuál fue su escena más complicada en ‘House of the Dragon’

Algunos portales se enfocaron en conocer detalles de los rodajes y el trabajo que se llevó a cabo en este proyecto. Vader News mencionó declaraciones que brindó Olivia Cooke, intérprete de Alicent Hightower en House of the Dragon, sobre su participación en la serie, enfocándose en la escena más difícil que grabó.

La actriz le dio vida a Alicent Hightower en la producción de HBO. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Greyzard

Según registró el portal, para Cooke el momento más complejo de plasmar en las cámaras fue cuando su personaje descubrió que su hijo, Aegon, violó a una de las sirvientas del castillo. Al enterarse de esto, la reina va camino a los aposentos de su primogénito para reclamarle y hacerlo caer en cuenta del problema en el que estaba.

Al ver que su hijo no reaccionaba y no se percataba de la situación, Alicent lo golpea en el rostro y se muestra afligida por los comportamientos del que se convirtió después en el heredero al trono.

“Creo que el episodio ocho, la escena con Dyana donde me dice que mi hijo la violó… y luego también tuve que golpear a Tom Glynn-Carey (intérprete de Aegon Targaryen) muy fuerte en la escena. Fue de lo más difícil del programa para mí”, dijo Olivia.

“Al inicio obviamente por la trama y la historia que cuenta, pero luego porque golpear a alguien no es lo mío”, agregó.

No obstante, es importante recordar que, meses atrás, Olivia Cooke concedió una entrevista a Variety sobre su trabajo en House of the Dragon, hablando sobre el futuro de su personaje y una incómoda escena que realizó con Matthew Needham, intérprete de Larys Strong. En aquel episodio se observa al hombre soltando información sobre espías en el castillo, por lo que la Alicent Hightower le muestra los pies y él comienza a estimularse sus partes íntimas.

“¿Quién tenía el poder real en esa escena, Alicent o Larys?”, le preguntaron a la actriz.

“Ella sabe lo que Larys puede hacer, lo poderoso que es y cómo no vacilará en matar a toda su familia para poder progresar en la corte. La dinámica cambia ligeramente todo el tiempo en la escena. Probablemente, él tiene más peso. Es difícil, porque ella no tiene más remedio que estar de acuerdo con muchas de las cosas que él hace. Ella necesita la información”, respondió la artista.

En sus declaraciones al medio, la celebridad agregó que este fue el único camino al que optó la reina, teniendo en cuenta que estaba rodeada de malas fichas y personajes con intenciones turbias. La necesidad de información la llevó a acceder y seguir el juego de uno de los hombres más influyentes y ‘peligrosos’ del reino.

Olivia Cooke como Alicent Hightower: La hija de Otto Hightower, La Mano del Rey, y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortés como una aguda perspicacia política. Rhys Ifans como Otto Hightower: Ser Otto, La Mano del Rey, sirve leal y fielmente a su rey junto a su reino. Según Otto, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono. - Foto: HBO

“En última instancia, ella sabe cómo la va a conseguir. Si ella no tiene la información, puede resultar en su muerte o en su usurpación o en la muerte de sus hijos. No creo que nada de esto se tome a la ligera. Es solo una necesidad absoluta, desafortunadamente. No creo que haya ninguna manipulación. Es solo que ella necesita la información, y así es como la obtiene. Es repugnante, es degradante, es agresión. Pero a ella realmente no le quedan opciones. Se ha rodeado de psicópatas y asesinos. No hay nadie más a quien recurrir. Tal vez pensó que podría recurrir a Talia, pero resultó ser una espía”, agregó.