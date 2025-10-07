¿Cuándo se estrenará ‘The Last of Us’ temporada 3 y qué esperar de la continuación de la serie de HBO Max?

El final de la segunda temporada de “The Last of Us” dejó a los fans en un estado de tensión sin igual. El capítulo final, donde Ellie y Dina enfrentan a Abby en un enfrentamiento lleno de peligro, culmina con la muerte de Jesse y un disparo que deja a Ellie herida, terminando en un final en suspenso que ha mantenido a la audiencia ansiosa por la continuación.

Basada en el aclamado videojuego “The Last of Us Part II” de Naughty Dog, la serie de HBO Max ha logrado trasladar la esencia y emoción del juego a la pantalla, capturando la atención global con su narrativa intensa y los personajes bien desarrollados. La exitosa serie con 16 nominaciones a los premios Emmy se prepara para su tercera entrega.

The Last of Us Parte II ofrece una experiencia remasterizada | Foto: Oficial del blog de PlayStation

La información sobre el inicio del rodaje de la tercera y última temporada fue confirmada por Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de contenido de HBO y Max, quien confirmó en entrevista con Variety que la nueva temporada está pensada para estrenarse en 2027.

Bloys también confirmó que el rodaje inició este 2025, dejando claro que la espera sería larga, pero justificada para mantener la calidad y profundidad que caracterizan a la serie.

Segunda temporada de The Last of Us | Foto: MAX

En cuanto al reparto, se confirma el regreso de Kaitlyn Dever como Abby Anderson, que será la protagonista principal de esta temporada, ofreciendo una mirada fresca y profunda a su historia y emociones. Bella Ramsey volverá como Ellie, aunque con un papel menos protagónico en esta etapa.

También regresarán actores como Isabela Merced, Dina, Jeffrey Wright, Isaac, Danny Ramirez, Manny, Spencer Lord, Owen, Tati Gabrielle, Nora, Ariela Barer, Mel, Gabriel Luna, Tommy y Young Mazino, Jesse, algunos incluso a través de flashbacks, dado que ciertos personajes fallecieron en la temporada anterior, pero su presencia seguirá siendo relevante para la trama. Se espera que el personaje de Joel, interpretado por Pedro Pascal, aparezca en flashbacks que enriquecerán la historia.

Segunda temporada de The Last of Us | Foto: MAX

La tercera temporada marca un cambio narrativo importante, centrándose en Abby y su perspectiva, lo que permitirá explorar nuevos conflictos, alianzas y las diversas facetas de este mundo postapocalíptico. Este giro es fiel a la estructura del videojuego y busca profundizar en la complejidad moral que ha caracterizado la serie desde su inicio.

El cambio en la dirección creativa con la salida de Neil Druckmann y la continuidad a cargo de Craig Mazin añade una nueva dinámica a la serie. Aunque aún no está decidido si esta será la última temporada o si habrá una cuarta, la producción trabaja para ofrecer una temporada que mantenga la esencia y calidad de las entregas anteriores.