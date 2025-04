‘The last of us 2‘ episodio 3, qué esperar del próximo capítulo en el que se aproxima la gran venganza de Elli

La segunda temporada de The Last of Us en Max, estrenada el 14 de abril de 2025, se sigue consolidando como una de las series más exitosas de la televisión. La nueva temporada marca un giro narrativo significativo al adentrarse en los eventos de The Last of Us Parte II. Con Bella Ramsey y Pedro Pascal retomando sus papeles como Ellie y Joel, respectivamente, la trama se sitúa cinco años después de la primera temporada, explorando las complejidades emocionales y los dilemas morales de los personajes en un mundo postapocalíptico aún más peligroso y impredecible.

El elenco de la temporada también incluye a Gabriel Luna como Tommy, Rutina Wesley como Maria, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac.

Con una narrativa más oscura y compleja, esta temporada profundiza en la venganza, el arrepentimiento y las consecuencias de las decisiones en medio de un mundo devorado por zombies infectados por Cordyceps un tipo de hongo parasitario.

Segunda temporada de The Last of Us | Foto: MAX

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada?

La segunda temporada de The Last of Us en Max consta de siete episodios, dos menos que la primera temporada. Esta decisión se tomó para adaptar de manera efectiva la narrativa del videojuego The Last of Us Parte II. Los episodios se estrenan semanalmente los domingos a las 9 p.m. hora Colombia en HBO y están disponibles en Max poco después de su emisión televisiva. El calendario de estreno es el siguiente:

Episodio 1 : 13 de abril

: 13 de abril Episodio 2 : 20 de abril

: 20 de abril Episodio 3 : 27 de abril

: 27 de abril Episodio 4 : 4 de mayo

: 4 de mayo Episodio 5 : 11 de mayo

: 11 de mayo Episodio 6 : 18 de mayo

: 18 de mayo Episodio 7: 25 de mayo

Adelanto del capítulo 3

El tercer episodio de la segunda temporada de The Last of Us, se estrenará el domingo 27 de abril de 2025 en Max. Este capítulo se adentra en las profundas secuelas emocionales tras la muerte de Joel, mostrando a una Ellie devastada y determinada a vengar su pérdida.

En el avance oficial, se observa a Ellie entrenando intensamente y buscando respuestas sobre “la chica con la trenza”, identificada como Abby protagonizada por la actriz Kaitlyn Dever, la responsable del asesinato de Joel. Este episodio promete intensificar la narrativa de venganza y dolor, elementos centrales en la trama de la temporada.