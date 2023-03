The Last of Us no tiene buenos o malos, solo hay decisiones en medio del fin del mundo, comentó Jeffrey Pierce a SEMANA

The Last of Us (TLOU)se ha convertido en una de las series más importantes del 2023, esta producción ha logrado ofrecer una mirada más estremecedora y humana de la trama que ofreció el exitoso videojuego que se estrenó como un título exclusivo para PlayStation 3 en el 2013.

La serie de HBO se ha convertido en una oportunidad para comprender mejor los rasgos de los diferentes personajes que aparecen en la historia creada por el estudio Naughty Dog.

A falta de dos episodios para que finalice la primera temporada de esta superproducción, SEMANA tuvo oportunidad de hablar con Jeffrey Pierce, actor que puso su voz para interpretar al personaje de Tommy, hermano de Joel, en la primera y segunda parte del videojuego y ahora hace parte del elenco de la serie basada en el juego.

Pierce comentó que The Last of Us le brindó una experiencia increíble, desde el momento en que entró a la cabina de grabación junto a las sensaciones que vivió mientras jugó ambos videojuegos e incluso aseguró que ambos títulos fueron absolutamente perfectos por las sensaciones que le transmitió.

Por ello, el volver a entrar al universo de TLOU representó un camino que desbordó todas sus expectativas y movió muchas de las emociones que hubo tras su participación en los videojuegos que se realizaron años atrás.

Pierce le reveló a SEMANA que fue muy impresionante conocer cómo fue el proceso que hubo para recrear todos los escenarios, en especial porque se trataba de recrear varias zonas de una ciudad y en realidad todo se hizo en un estacionamiento que fue adaptado para grabar las escenas.

Jeffrey Pierce en su personajede The Last of Us. - Foto: HBO

De hecho, el actor reveló que muchos de los efectos visuales que empleo la producción de la serie se basaban en trucos prácticos y no todo fue generado mediante la animación por computador, factor que hizo mucho más especial su experiencia durante el rodaje de los episodios en donde su personaje apareció.

“Si hay algún uso del CGI, fue sobre todo con el cielo, todo lo demás es fue con otras técnicas y eso fue increíble. Fabricaron 15 o 20 casas que construyeron como armazones y luego les dieron una fachada real, pero después todo se quemó y lo único que quedó la escena de un incendio, todo se hizo con un gran detalle”, relató el artista.

En ese sentido, Jeffrey Pierce destacó la precisión que tuvo el equipo de producción para poder crear los lugares perfectos para desarrollar cada escena y así contar la historia con gran belleza.

“Creo que el éxito que ha tenido la serie es por sentido artístico que tiene, se ha trabajado con ese coraje y eso me encanta de Neil Druckmann (el creador de la serie), pues ha tenido la valentía de hacer algo que le complazca como artista”, comentó Price.

“Hacer parte de algo que tomó amor, sudor y sangre para construirlo, es algo que debes honrar y por eso fue una experiencia realmente especial, te lo aseguro”, agregó el actor.

The last of us, HBO Max - Foto: HBO Max

La serie cambió la perspectiva que se tiene hacía el videojuego

Jeffrey Pierce afirmó que la serie ha logrado algo muy interesante al ofrecer una historia tan potente que logró cautivar a quienes nunca han jugado los juegos de la saga y mientras nuevamente se conecta con las personas que hace un par de años vivieron el viaje de Joel y Ellie a través del videojuego.

“La idea también es que las personas que no hayan jugado el juego antes, que tal vez nunca se hayan interesado en el título, digan, ok, me gustaría vivir esa experiencia en primera persona. Van a tener la oportunidad de hacer algo que nadie ha hecho antes”.

De hecho, Pierce le comentó a SEMANA que en este momento Naughty Dog y PlayStation no descartan una tercera entrega para The Last Of Us, sin embargo, el actor indicó que se trataría de un título que ofrecía una nueva visión sobre un mundo destruido por un apocalipsis fúngico.

Además, señaló que el juego contaría con nuevas mecánicas para poder experimentar la amenaza de los infectados y las relaciones con otros personajes de una forma distinta a lo que hasta ahora se ha visto.

No obstante, el actor y novelista estadounidense, no confirmó si The Last of Us parte 3 es un proyecto que oficialmente esté en desarrollo o si solo se trata de una idea que por ahora solo se está explorando.

Por otra parte, Pierce manifestó que siente una gran gratitud hacía los fans de TLOU y confesó que en ningún momento se ha sentido presionado por parte de los fanáticos, debido a que ellos han brindado “aliento, generosidad y afecto”.

“No he sentido presión por el papel que hice, y ciertamente, sabiendo el alcance del show para mí fue genial no tener un papel tan trascendental. Solo tenía que presentarme y no ser malo. Obviamente, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Melanie Lynskey y todos los demás que están allí, tienen un nivel muy alto y lo hicieron muy fácil para mí, por ello la presión no estaba sobre mis hombros”.

The last of us, la exitosa serie de HBO basada en el videojuego del mismo nombre - Foto: HBO

Finalmente, Jeffrey Pierce subrayó que el libreto de la serie dotó de una gran complejidad a los personajes de la serie, pues sus decisiones tienen un gran peso y esto ayuda a que el público reflexione sobre su propia moralidad en situaciones difíciles.

El artista se refirió puntualmente a los eventos que ocurren en el episodio 5, en donde su personaje termina pagando el precio de colaborar en una venganza que terminó acabando con todo lo que él y su comunidad tenía.

Los creadores están realmente interesados una narración en donde se muestre la idea de que no necesariamente hay personas buenas o malas. Son las cosas que hacemos, las elecciones que hacemos tienen un valor.