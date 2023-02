‘The Last of Us Parte I’ para PC es una entrega muy esperada para quienes no han jugado el título en PlayStation.

Malas noticias para los fans de ‘The Last of Us’: toman una radical decisión sobre el videojuego

Naughty Dog ha anunciado que retrasa el lanzamiento de The Last of Us Parte I para PC hasta el 28 de marzo, de forma que el videojuego debute en esta plataforma “de la mejor forma posible” y garantice “estar a la altura” de los estándares de los jugadores y de la desarrolladora.

The Last of Us es un videojuego hasta ahora exclusivo para PlayStation. Su historia tiene lugar en Estados Unidos, en un ambiente pospandémico, y sitúa como protagonistas a Ellie y a Joel, quienes deben sobrevivir al brote de un hongo que causó la mutación de los seres humanos a criaturas caníbales.

Ante el éxito que está teniendo el título y las peticiones de los jugadores de llevarlo al computador, la desarrolladora tenía planeado lanzarlo para PC el día 3 de marzo. Sin embargo, tal y como ha comunicado el estudio a través de Twitter, han decidido retrasar este lanzamiento hasta el día 28 del mismo mes.

Joel y Ellie, en la primera entrega de la saga de The Last of Us. - Foto: PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation

Este cambio se debe a la voluntad de Naughty Dog de que The Last of Us Parte I “debute en PC de la mejor forma posible”. En este sentido, el equipo de desarrollo ha asegurado que las semanas extra permitirán “garantizar” que esta versión del juego “está a la altura de vuestros, y nuestros, estándares”.

Asimismo, el equipo ha indicado que están “totalmente alucinados con las muestras de amor y apoyo a The Last of Us durante estas últimas semanas”, sobre todo, con la notoriedad que ha adquirido la serie que adapta del juego en HBO.

“Ver sus bellas capturas con el modo foto y saber que el mundo y los personajes que nuestro estudio creó hace casi una década siguen alcanzando a nuevos y viejos fans nos sobrepasa”, ha sentenciado Naughty Dog.

Por ello, han destacado que son conscientes de que muchas personas están ansiosas por “subirse al barco” cuando la Parte I llegue a PC, y también de que muchos otros jugadores han estado “revisitando la historia que lo empezó todo”. De manera que esperan alcanzar “nuevos jugadores” y que los jugadores “sigan esperando el lanzamiento en PC” hasta el 28 de marzo.

“El equipo de Naughty Dog aprecia vuestro apoyo y entusiasmo. Esperamos compartir más sobre la versión para PC de The Last of Us Parte I pronto”, concluye el comunicado.

Escena de un tiroteo en The Last of Us Parte 1 en PlayStarion 5. - Foto: PlayStation / Tomada del Blog oficial de PlayStation

Ciberdelincuentes se han aprovechado de este estreno

Aprovechando el lanzamiento del título en PC y el éxito de la serie en HBO, los ciberdelincuentes han estado activos buscando víctimas y ofreciendo una versión fraudulenta de The Last of Us para PC a través de falsos enlaces de descarga gratuita.

Concretamente, los ciberdelincuentes han creado páginas web que anuncian la descarga de The Last Of Us Part I en PC, ofreciendo un enlace que descarga un archivo malicioso en lugar del videojuego, tal y como informó Kaspersky.

Junto con esta estafa, los investigadores descubrieron un estilo de ‘phishing’ que ofrece la activación del código para The Last Of Us. En el proceso, se acaba solicitando las credenciales y datos bancarios para abonar una pequeña comisión por el servicio.

Escena en la que Ellie ve por primera vez a una jirafa en The Last of Us Parte 1. - Foto: Tomada del Blog oficial de PlayStation

¿Habrá The Last of Us parte 3? Naughty Dog habló del proyecto

El presidente de la desarrolladora de videojuegos Naughty Dog, Neil Druckmann, ha declarado que la creación de la parte 3 para la saga The Last of Us solo se llevará a cabo si consiguen crear una historia “convincente” y ha confirmado que Uncharted 4 ha sido la “pincelada final” de esa franquicia.

Así lo ha trasladado Druckmann en declaraciones recogidas por BuzzFeed, donde, preguntado por el futuro del videojuego The Last of Us, se ha remitido a la próxima entrega prevista, que será una experiencia multijugador.

Escena de una ciudad destruida en el juego The Last of Us Part II. - Foto: Instagram de Naughty Dog

Según ha detallado, Naughty Dog está trabajando en este proyecto en el que los jugadores podrán vagar por el mundo de The Last of Us con amigos “experimentando la tensión y brutalidad de este mundo”. Además, ha señalado que será una nueva historia y tendrá un elenco de personajes que viven en otra ciudad y aún no se habían conocido.

Sin embargo, respecto a si hay previsiones sobre una parte 3 para la saga, el presidente de Naughty Dog ha sentenciado que depende de ellos mismos si quieren continuar o no, porque solo se desarrollará si hay una historia “convincente” que incluya “un mensaje universal y declaración sobre el amor”.

“Si no podemos encontrar algo, tenemos un final muy fuerte con la Parte 2 y ese será el final”, ha apostillado Druckmann. A su vez, ha reflexionado que solo porque algo tiene éxito, ahora aún más con los seguidores de la serie en HBO, los usuarios piensan que hay que hacer una secuela y, según ha trasladado, “ese no es el caso”.

Por otra parte, también se ha pronunciado respecto a otra de las grandes producciones de la compañía. Druckmann ha confirmado que la cuarta entrega de Uncharted ha sido el último juego que producirán de esta saga.

En concreto, ha destacado que Uncharted fue “increíblemente exitoso” y que Uncharted 4 fue uno de sus juegos más vendidos. Pese a ello, ha indicado que están “pasando página” y que, con la última entrega, pusieron la “pincelada final” a esa historia. “Hemos terminado”, ha enfatizado.

No obstante, ha subrayado que Naughty Dog es una desarrolladora “privilegiada” por tener como editor a Sony, que financia sus juegos y apoya los desarrollos. “Nos han apoyado en cada paso del camino para seguir nuestras pasiones”, ha reconocido.

*Con información de Europa Press