The Last of Us: ya no habrá que esperar al domingo para ver el nuevo episodio de la serie

HBO ha lanzado buenas noticias para los fans de la serie The Last of Us, producción que está basada en la historia en el videojuego original de PlayStation. Mediante una nota de prensa, la marca ha anunciado que el quinto episodio no se estrenará el próximo el domingo 12 de febrero, pues se ha tomado la determinación de cambiar la fecha de lanzamiento de ese capítulo.

De manera que el quinto episodio de la producción será presentado el próximo viernes 10 de febrero.

¿Por qué se adelantó el estreno del quinto capítulo de The Last of Us?

Según indicó HBO, el próximo domingo 12 de febrero se llevará a cabo el ‘Super Bowl’ (’Supertazón’ en español), evento que representa la final de la competencia anual de fútbol americano de la NFL.

Debido a que este es uno de los eventos más importantes en Estados Unidos y en donde generalmente se revelan tráilers y adelantos de películas o series, junto a un importante show musical en el medio tiempo, la marca decidió adelantar el estreno del nuevo capítulo de su exitosa serie.

“El quinto episodio de la serie original de HBO The Last of Us se estrenará anticipadamente en HBO Max a partir del viernes 10 de febrero a las 9:00 p. m. Antes de su estreno en canal lineal HBO el domingo 12 de febrero a las 9:00 p. m.”, indicó la marca en su nota de prensa.

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de la serie?

El quinto episodio se estrenará en los siguientes horarios según la zona en la que se encuentren los espectadores:

21:00 en Colombia, Perú, Ecuador y Miami.

20:00 en México, Guatemala y Costa Rica.

22:00 en Venezuela y República Dominicana.

23:00 en Argentina, Chile y Uruguay.

No obstante, la compañía aclaró que los suscriptores de HBO pueden tener un acceso anticipado al nuevo capítulo de la serie mediante su cuenta de HBO Max, que se incluye sin costo adicional al adquirir la suscripción a través de un proveedor de televisión.

De igual manera, HBO aclaró que los siguientes episodios de la serie seguirán emitiéndose los domingos a las 9:00 p. m en HBO Max y HBO, hasta el final de temporada, que será el 12 de marzo.

HBO confirma la segunda temporada de The Last of US

Gracias al éxito y la crítica que ha tenido The Last of Us, serie producida por HBO, sus creadores han confirmado que la producción contará con una segunda temporada, por lo tanto, la historia de Joel y Elie tendrá una continuación.

Esta serie, basada en el aclamado videojuego exclusivo para PlayStation, se logró convertir en un fenómeno en las redes sociales y durante el día del estreno de su primer capítulo la plataforma de HBO Max registró una cifra récord de usuarios conectados.

“Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas”, declaró a la prensa Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie.

“¡Ahora tenemos el absoluto placer de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!”, agregó Druckmann.

Cabe recordar que este anuncio se produce cuando aún no se ha emitido el tercer episodio de la primera temporada, de manera que aún se desconoce en qué punto de la historia iniciaría la segunda temporada, y si ella incorporaría elementos narrativos vistos en el videojuego The Last of Us Part 2.

Todo lo que debe saber sobre la serie The Last of Us

¿De qué se trata The Las of Us?

La serie narra los eventos que ocurren veinte años después de que la civilización humana fuera devastada por el virus generado por un hongo, que convierte a las personas en bestias violentas que se comportan como zombis.

Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) (una niña de 14 años) de una zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, poco a poco se transformará en un viaje brutal, donde ambos deben atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

¿Cuál es el elenco de la serie?

Pedro Pascal como Joel

Bella Ramsey como Ellie

Gabriel Luna como Tommy

Anna Torv como Tess

Nico Parker como Sarah

Murray Bartlett como Frank

Nick Offerman como Bill

Melanie Lynskey como Kathleen

Storm Reid como Riley

Merle Dandridge como Marlene

¿Cuántos capítulos tendrá The Las of Us y cuándo estarán disponibles en HBO Max?

Esta producción estará conformada por nueve episodios, pero aún se desconoce si en ellos se abordará la totalidad de la trama que fue narrada en la primera parte del videojuego, de manera que el cronograma de emisión de los nuevos capítulos será el siguiente: