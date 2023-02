‘The Last of Us’: revelan importantes avances del capítulo 7

El próximo domingo 26 de febrero se estrena el capítulo 7 de The Last of Us y con ello poco a poco se acerca el episodio final de la primera temporada de la exitosa serie de HBO.

Debido a que los últimos capítulos del sexto episodio exponen a una situación crítica para Joel y Ellie, miles de fans esperan con ansias poder ver lo que ocurrirá con la pareja y por ello los creadores de la superproducción han revelado un breve adelanto de lo que ocurrirá en el séptimo episodio.

En el avance se muestra a Ellie en el pasado, cuando estaba en una zona de cuarentena que era controlada por FEDRA, también se revelarán más detalles de lo que ocurrió con su amiga Riley junto al evento que demostró que la joven es inmune a la infección.

The last of us, HBO Max - Foto: HBO Max

A continuación, el avance oficial del 7 episodio The Last of Us:

Hora y fecha del estreno del capítulo 7 de The Last of Us

El séptimo episodio de la serie será estrenado el próximo domingo 26 de febrero de 2023 a las nueve de la noche, hora Colombia.

Estados Unidos: 9:00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 9:00 p. m.

Guatemala: 8.00 p. m.

Honduras: 8.00 p. m.

El Salvador: 8.00 p. m.

Nicaragua: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Panamá: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

República Dominicana: 10.00 p. m.

Puerto Rico: 10.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

¿Cuántos capítulos tiene The Las of Us y cuándo estarán disponibles en HBO Max?

Esta producción estará conformada por nueve episodios, pero aún se desconoce si en ellos se abordará la totalidad de la trama que fue narrada en la primera parte del videojuego, de manera que el cronograma de emisión de los nuevos capítulos será el siguiente:

Capítulo 1 - When you’re lost in the darkness - 15 de enero

Capítulo 2 - Infected - 22 de enero

Capítulo 3 - Long Long Time - 29 de enero

Capítulo 4 - Please, Hold My Hand - 5 de febrero

Capítulo 5 - Endure and Survive - 10 de febrero

Capítulo 6 - Kin -19 de febrero

Capítulo 7 - Left Behind -26 de febrero

Capítulo 8 - When We Are in Need - 5 de marzo

Capítulo 9 - Por anunciarse - 12 de marzo

'The Last of Us', de Craig Mazin y Neil Druckmann. - Foto: Shane Harvey / Liane Hentscher / HBO

The Last of Us tendrá segunda temporada

Gracias al éxito y la crítica que ha tenido The Last of Us, serie producida por HBO, sus creadores han confirmado que la producción contará con una segunda temporada, por lo tanto, la historia de Joel y Elie tendrá una continuación.

Cabe recordar que esta serie, basada en el aclamado videojuego exclusivo para PlayStation, se logró convertir en un fenómeno en las redes sociales y durante el día del estreno de su primer capítulo la plataforma de HBO Max registró una cifra récord de usuarios conectados.

“Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas”, declaró a la prensa Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie.

“¡Ahora tenemos el absoluto placer de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!”, agregó Druckmann.

Escena de una ciudad destruida en el juego The Last of Us Part II. - Foto: Instagram de Naughty Dog

Cabe recordar que hasta la fecha falta el estreno de tres episodios para que finalice la primera temporada de la serie, de manera que aún se desconoce en qué punto de la historia iniciaría la segunda temporada, y si en ella se incorporarían elementos narrativos vistos en el videojuego ‘The Last of Us Part 2′.