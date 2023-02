- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No caiga en la trampa: así funciona la nueva estafa para secuestrar cuentas de Netflix en cuestión de segundos

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Varios cibernautas y usuarios de redes sociales han advertido un incremento en las estafas a través de mensajes de texto SMS para robar los datos de las cuentas de Netflix, aprovechando la incertidumbre que ha generado la medida que le pone fin a las cuentas compartidas en la plataforma de contenidos vía streaming.

Cabe recordar que desde hace un par de semanas la plataforma de contenido en ‘streaming’ le puso fin a la posibilidad de compartir cuenta entre usuarios que no convivan en el mismo hogar. En el territorio español la restricción se puso en funcionamiento recientemente al aplicar medidas como la asignación de una ubicación principal para la cuenta y la posibilidad de crear subcuentas para los usuarios ajenos al hogar por 5,99 euros adicionales al precio de la suscripción.

A raíz de estos cambios, los ciberdelincuentes han aprovechado las dudas de usuarios de diferentes partes del mundo al lanzar ataques de tipo ‘smishing’, es decir ‘phishing’ a través de SMS, tratando de confundir a los suscriptores para robar su usuario y contraseña.

Los españoles y residentes del país europeo tendrán que empezar a pagar 5,99 euros por cada perfil que vea contenido en su cuenta. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según han explicado las autoridades europeas, el ‘modus operandi’ de los actores maliciosos se basa en enviar mensajes de texto a los usuarios indicando que el servicio de su cuenta ha sido suspendido por problemas con el pago. Así, en el SMS se les explica que se ha bloqueado su cuenta o que ha habido una incidencia con ella.

Una vez se ha informado del supuesto problema, los atacantes incitan a los usuarios a entrar “cuanto antes” en el enlace que se adjunta con el SMS para poder volver a iniciar sesión y solucionar el problema. Sin embargo, la página a la que se accede es una página falsa que simula ser la de Netflix.

De esta forma, a través de esta estafa ‘smishing’ los ciberdelincuentes consiguen que los usuarios introduzcan sus datos en la página falsa y roban las credenciales de acceso a la cuenta de la plataforma de contenido en ‘streaming’.

Expertos han recordado que este tipo de ataques ya se han realizado con anterioridad contra usuarios en Colombia y otras naciones del mundo, sin embargo, ante la confusión ocasionada con el fin de las cuentas compartidas, se ha registrado un incremento en este tipo de estafas.

Para comprobar si se trata de una estafa de este estilo, Netflix también dispone de información aclaratoria en su página de ayuda. En este sentido, la plataforma deja claro que en ningún caso pedirán a través de un SMS o correo electrónico información sobre los números de tarjetas bancarias, datos de la cuenta bancaria o contraseñas de Netflix.

Netflix ha venido controlando el acceso compartido a las cuentas en diferentes países - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Igualmente, el servicio advierte que si el mensaje de texto o correo electrónico incluye un enlace a una URL desconocida, no se debe hacer clic en él. “Si ya lo has hecho, no introduzcas ningún tipo de información en el sitio web que se ha abierto”, concluye.

¿Cómo configurar la ubicación principal de una cuenta cuando le apliquen el bloqueo de cuentas compartidas?

Desde la plataforma han ofrecido algunas explicaciones sobre cómo configurar la ubicación principal de la cuenta. Para ello, se requiere iniciar sesión en un televisor conectado a la red WiFi de la ubicación en cuestión. Una vez dentro de la pantalla principal de Netflix, se ha de desplegar el menú de aplicaciones pulsando ‘izquierda’.

Después de abrir el menú, el usuario deberá hacer clic en la opción ‘Obtener ayuda’ y ‘Gestionar ubicación principal’. Posteriormente, se deberá escoger entre ‘Configuración por correo’ o ‘Configurar por SMS’; en ambas opciones se enviará un enlace de verificación a la dirección electrónica o al número de teléfono asociados a la cuenta.

No obstante, hay que precisar que dicho enlace, tendrá una validez de 15 minutos.

Netflix quiere que sus usuarios definan la ubicación en la que sus usuarios emplearán el servicio. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Una vez que se ingresa a dicho enlace de verificación, el usuario tendrá que seleccionar en ‘Revisar solicitud’ y posteriormente, en ‘Configurar ubicación principal’. Luego aparecerá una ventana de confirmación en la pantalla del televisor y se enviará al usuario propietario de la cuenta un correo electrónico de confirmación.

Tras seguir estos pasos, el usuario podrá continuar viendo los contenidos del servicio haciendo clic en ‘Continuar a Netflix’.

*Con información de Europa Press