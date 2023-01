The Last of Us: las estafas que están golpeando a los ‘fans’ antes del estreno de la serie

Sin duda alguna, The Last of Us se ha convertido en una de las series más esperadas del 2023, debido a que se trata de una producción que sería una adaptación del exitoso juego de PlayStation. De manera que la trama se desarrollará en un mundo devastado debido a la aparición de un virus que convierte a los humanos en seres agresivos e irracionales y con el paso del tiempo les hace mutar en extrañas criaturas que solo se alimentan de carne.

Teniendo presente que el estreno de The Last of Us ha captado la atención de cientos de miles de personas en el mundo, los delincuentes ya han empezado a lanzar varias modalidades ciberataques para robar información personal a infectar los equipos de sus víctimas.

Pedro Pascal es Joel y Bella Ramsey es Ellie en 'The Last of Us', de Craig Mazin y Neil Druckmann. - Foto: Shane Harvey / Liane Hentscher / HBO

Debido a que la serie se estrenará en HBO el próximo 15 de enero, los criminales ya han empezado a difundir anuncios fraudulentos con opciones para visualizar el primer episodio antes de la fecha de estreno o para descargar dicho episodio de forma gratuita. Mediante este tipo de engaño, las víctimas que caen en la trampa terminan infectando sus equipos con malware (programa malicioso).

¿Qué estafas y engaños están usando los cibercriminales?

Según un informe generado por investigadores de Kaspersky, ciberdelincuentes también están utilizando una estafa con supuestas opciones para descargar el videojuego de The Last of Us para PC. Esto aprovechando el interés de algunas personas por conocer la trama del juego antes de ver la nueva serie junto al desconocimiento de quienes ignoran que este título aún no está disponible y que saldrá a la venta en marzo de 2023.

De hecho, ya existen varios sitios web que ofrece la posibilidad de descargar The Last of Us Parte 2 para PC, cosa que es totalmente fraudulenta porque esa versión del juego no existe para computadores. Pero quienes caen en el engaño terminan descargando un archivo malicioso que posee la capacidad de robar silenciosamente contraseñas, fotos videos y otros datos personales del usuario.

Cibercriminales lanzan estafas aprovechando el estreno de The Last of Us. - Foto: Cortesía de Kaspersky

Agregado a ello, investigadores especializados en ciberseguridad detectaron un portal web que ofrece un supuesto código de activación para el videojuego, además, de la aparente oportunidad de participar en un minijuego para ganar una PlayStation 5. Pero para obtener el archivo del código falso para el juego se exige a las víctimas que introduzcan los datos y claves de su tarjeta de crédito para pagar una comisión.

“Curiosamente, ahora, en lugar de ofrecer un acceso previo a la serie, los ciberdelincuentes han elegido un camino diferente y están distribuyendo archivos maliciosos aparentando ser un videojuego. Esto demuestra que los jugadores, especialmente los nuevos, que aún no saben lo suficiente sobre ciberseguridad a la hora de jugar, se encuentran entre el principal público objetivo de los criminales”, señaló Olga Svistunova, experta en seguridad de Kaspersky en una nota de prensa.

¿Cómo evitar caer en ciberestafas?

No abrir enlaces que dirijan a sitios web que ofrezcan películas o series de televisión gratis y antes de su fecha de estreno. Esto también aplica para los links para descargar contenidos de forma gratuita.

Verificar muy bien la autenticidad del sitio web antes de introducir datos personales e información de una tarjeta de crédito.

Comprobar dos veces los formatos de las URL junto a la ortografía en los correos y en el sitio web.

Revisar la extensión de los archivos que se descargan, un archivo de vídeo nunca tendrá extensión .exe o .msi.

Emplear un programa antivirus que sea capaz de detectar y eliminar con eficiencia cualquier programa espía o malicioso que esté oculto en un sitio web o archivo descargado.

Dónde y cuánto ver el primer episodio de The Last of Us

El primer capítulo de The Last of Us se estrenará el domingo 15 de enero en HBO Max en Latinoamérica y Estados Unidos a las 9:00 p. m. La serie estará conformada por nueve episodios, pero aún no se ha confirmado como emitirá el resto de capítulos.

The Last of Us, es una serie de HBO Max basada en el popular videojuego. - Foto: Oficial de HBO Max / Suministrada a Semana

Pero basándose en el esquema que HBO Max manejó con series como House of the Dragon, es probable que se emita un capítulo semanal cada domingo. De manera que calendario de estreno de episodios sería el siguiente: