Threads ya ofrece gratis una función que en X es exclusiva para los que pagan la suscripción

Junto con el botón de edición, Threads ha lanzado la característica ‘Voice Threads’ , los hilos de voz, donde los usuarios pueden adjuntar un clip de audio a una publicación. Por el momento y al igual que la opción de edición, solo ha llegado a algunos usuarios, entre los que se encuentran el editor senior de The Verge, Tom Warren, y el editor del mismo medio Jay Peters.

Este servicio, que ofrece una interfaz muy similar a la de X, está disponible en iOS, Android y web en más de cien países de todo el mundo. Sin embargo, en Europa aún no ha llegado debido al modo en que administra los datos de los usuarios.

Threads planea introducir un ‘feed’ de tendencias similar al de X

No obstante, se trata de una función en la que Threads continúa trabajando actualmente y que aún no ha sido anunciada, por lo que el diseño puede no ser definitivo.