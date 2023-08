“Todo lo que diga Musk, no ha sido acordado”: Zuckerberg le baja el tono a pelea con dueño de X, ¿se echó para atrás?

Ahora, fue el propio creador de Facebook el que salió a enviar mensajes sobre el combate y pidió a sus seguidores no creer nada de los que dice Musk en X, pues, al parecer, él no tenía conocimiento de los detalles que reveló el magnate, dueño también de Tesla y SpaceX.

“Me encanta este deporte, y he estado listo para pelear desde el día en que Elon me retó. Si alguna vez acepta una fecha, lo escucharán de mí. Hasta entonces, asuman que todo lo que diga [Musk] no ha sido acordado”, fue el mensaje de Zuckerberg en Threads.