Tome nota: truco para activar el modo confidencial de Gmail

Internet se caracteriza por ser un lugar lleno de posibilidades, sin embargo, esa “libertad” también es un terreno inseguro donde los datos pueden estar expuestos y caer en manos equivocadas si no se establecen las medidas adecuadas.

De igual forma, no hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

| Foto: SOPA Images via Getty Images

Formas de liberar espacio en su correo de Gmail

Eliminar correos electrónicos no deseados

La forma más sencilla de liberar espacio en la bandeja de entrada de Gmail es eliminando los correos electrónicos que ya no se necesita. Pueden empezar por eliminar correos electrónicos antiguos, mensajes de spam y otros mensajes no deseados. Para hacerlo, se debe seguir estos pasos: