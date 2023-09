Top 5 de las películas de anime de Netflix más aclamadas por la crítica

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Uno de los aspectos más notables de la colección de películas de anime en Netflix es la diversidad de géneros y estilos disponibles. Desde las emocionales y poéticas películas de Studio Ghibli como “El Viaje de Chihiro” y “Mi Vecino Totoro”, hasta las épicas de acción y aventuras como “Attack on Titan: Crimson Bow and Arrow” y “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”, hay algo para cada tipo de fanático del anime.

Las películas de anime más vistas en Netflix

1. Black Clover: La espada del rey mago: Un niño que no tiene el poder de hacer magia lucha por obtener el título de Rey Mago, mientras cuatro antiguos Reyes Magos reaparecen para destruir el Reino del Trébol.

5. Se levanta el viento: El animador Hayao Miyazaki narra una historia de varias décadas inspirada en la vida de Jirô Horikoshi, diseñador del Zero, avión de caza de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la plataforma streaming también menciona otros animes como El Castillo Ambulante, El Recuerdo de Marnie, El Mundo Secreto de Arrietty, Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll, Belle, La princesa Mononoke y Nausicaä del Valle del Viento.

Obras maestras del anime

Otra película que merece mención es ”La tumba de las luciérnagas” en inglés “Grave of the Fireflies” (Hotaru no Haka) de Isao Takahata, una película conmovedora que narra la historia de dos hermanos huérfanos que luchan por sobrevivir en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Esta película es conocida por su poderosa representación de la guerra y su impacto emocional.