Trucazo para enviar una ubicación falsa por WhatsApp y no levantar sospechas

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada por las personas en todo el mundo, en la que se puede lograr una comunicación a través de texto, audio, ‘emojis’, ‘stickers’ y hasta los populares memes.

En el momento de establecer una conversación con cualquier contacto del celular, hay quienes quieren ocultar alguna información que sea relevante, por ejemplo, hay personas que quieren enviar una ubicación en la que no se encuentran, pero si envían la ubicación en tiempo real siempre saldrá la verdadera.

BRAZIL - 2023/05/21: In this photo illustration, the WhatsApp logo is displayed on a smartphone screen.

Hoy en día, los celulares que funcionan tanto con el sistema operativo Android como con el sistema iOS pueden enviar una ubicación falsa tanto a amigos como familiares siguiendo unos sencillos pasos.

Lo más interesante de esto es que para lograrlo no es necesario ir hasta Google Play Store o App Store y descargar una aplicación que permita hacerlo o modifiquen el GPS.

Tampoco existe la necesidad de bajar varias APK como es el caso de WhatsApp Plus, la cual se ha visto en varias polémicas por no solo acceder a la información personal, sino también interferir en los chats personales del usuario.

Cómo enviar una ubicación falsa por WhatsApp

Abrir WhatsApp

Entrar a la conversación en la que se quiera enviar la ubicación falsa

Pulsar en el clip que indica ubicación

Seleccionar la pestaña Ubicación

Se abrirá un mapa

Allí se puede elegir si enviar ubicación actual o enviar ubicación en tiempo real

Simplemente se debe bajar toda esa barra y WhatsApp permitirá enviar cualquier ubicación

CHINA - 2022/07/25: In this photo illustration, the encrypted instant messaging application owned by Meta Platforms and formerly known as Facebook, and WhatsApp, logo is displayed on a smartphone screen.

Con eso la persona puede recibir un punto en el mapa (el cual fue escogido) mientras la persona realmente se encuentra en uno totalmente distinto

Así de sencillo se puede enviar una ubicación falsa a través de la aplicación de mensajería instantánea más importante del momento y sin necesidad de bajar otras aplicaciones que lo permitan.

Novedades que llegaron a WhatsApp en el mes de Julio

Uno de los trucos más conocidos de la aplicación de mensajería instantánea, es el que permite abrir un chat con cualquier persona sin la necesidad de guardar el número en la agenda. Sin embargo, ya es posible hacerlo desde la propia aplicación.

La aplicación desarrollada por Meta también se caracteriza por lanzar de forma constante nuevas actualizaciones, que tienen como objetivo mejorar la experiencia de los usuarios.

En ese orden de ideas, la aplicación de mensajería instantánea a lo largo del mes de julio lanzó una serie de funciones, las cuales ya están disponibles en las versiones de iOS y Android y son las siguientes:

Enviar mensajes a contactos sin guardar

POLAND - 2023/07/06: In this photo illustration, the WhatsApp logo displayed on a smartphone with stock market percentages in the background.

WhatsApp para Wear OS

Una de las novedades que más ha llamado la atención entre los usuarios es el Wear OS para WhatsApp, novedad que permite realizar una serie de funciones a través del reloj. Los usuarios pueden enviar y recibir mensajes, notas de voz e incluso responder llamadas. La aplicación para smartwatch se liberó hace pocos días.

Iniciar llamadas con 15 participantes