Truco para averiguar si una llamada perdida de un número desconocido es estafa o spam

¿Cómo saber si es estafa o spam?

No obstante, la mayoría de los teléfonos Android cuenta con una herramienta que puede ayudar a filtrar las llamadas comerciales o posibles estafas. Dicha función permite identificar los números y bloquearlos.

Una vez realizados estos pasos, el smartphone filtrará todas las llamadas para detectar números que potencialmente sean spam . Posteriormente, esa llamada no aparecerá en el listado de llamadas y en algunas ocasiones el mismo equipo notificará que la comunicación es una llamada sospechosa .

¿Cómo filtrar llamadas spam o estafas desde un iPhone?

Pese a que los teléfonos de Apple aún no cuentan con una función propia para filtrar llamadas comerciales o no deseadas, el dispositivo sí cuenta con una herramienta que permite silenciar números desconocidos.