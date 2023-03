¿Es malo mantener encendido el ahorro de la batería del celular?

El teléfono celular es una herramienta importante para la ejecución de tareas del día a día. Por ello, ya no solo es un instrumento que sirve para realizar llamadas y enviar mensajes de texto, sino que es un elemento que aloja diferentes aplicaciones; por esta razón, se les comenzó a llamar, desde hace años, celulares inteligentes.

Sin embargo, al tener más funciones, factores como la duración de la batería comienzan a generar exigencias por parte de los usuarios que adquieren uno de los móviles. En ese sentido, es indispensable para varias marcas idear smartphones cuya resistencia de batería sea mayor; de hecho, hoy en día existen celulares que pueden durar más de un día totalmente encendidos.

No obstante, teniendo en cuenta datos compartidos por el blog tecnológico ProAndroid, la autonomía de cada dispositivo tiende a degradarse, haciendo que muchos recurran a poner los celulares en la opción de ahorro para la batería.

El ahorro de batería trunca algunas funciones del teléfono celular. - Foto: Getty Images

Por lo general, el método puede activarse de manera automática, si la persona lo configura cuando el aparato realiza la alerta de que la batería se encuentra en menos del 20, 15 o 10 %. Sin embargo, ese no es un impedimento para que, pese a que el teléfono inteligente se encuentre con carga, se le active el ahorro.

En ese orden de ideas, los conocedores del tema y reparadores técnicos en arreglos de celulares dicen que primero es importante comprender que, en la mayoría de casos, lo que hace el modo ahorro de batería es desactivar varias funciones, animaciones, redes y apps para que el consumo energético disminuya.

“El procesador, la RAM y la pantalla tienen menos consumo y, por lo tanto, la batería se ve beneficiada. El modo ahorro de batería no hace magia y debes saber que el consumo solo se reduce un poco. El móvil no te va a durar el doble por el hecho de tenerlo activado”, según ProAndroid.

Otros portales, como Xataka, detallan que esta alternativa suele restringir las redes 5G, controlar el brillo de la pantalla y algunas aplicaciones no pueden utilizar la conexión a internet. Por ende, la experiencia de usuario (UX) puede no ser la mejor. Incluso, los expertos no descartan que al truncarse los procesos del teléfono celular, se puede ver comprometido el rendimiento general del aparato tecnológico.

En resumen, el modo de ahorro ”no es algo perjudicial para tu smartphone, pero sí es perjudicial para la experiencia de usuario, pues tendrás un móvil que no hace las cosas del todo bien”.

Hay apps que descargan más rápido el celular. - Foto: Getty Images

Por otra parte, acudiendo a recopilaciones de diversos blogs de tecnología y reparación técnica de dispositivos, hay una lista de lo que realmente se debe o no hacer para que la batería del celular dure más tiempo, en otras palabras, de ventajas y desventajas a la hora de otorgarle energía al celular.

Lo que no se debe hacer (desventajas):

Dejar cargar el smartphone desde el 1 % hasta el 100 % completo.

Utilizar cables que no son originales.

Dejar cargar el teléfono toda la noche. Las horas pueden llegar a completar el ciclo completo de sueño.

Utilizar demasiadas aplicaciones y dejarlas abiertas.

Dejar sobrecalentar el aparato móvil, mientras se juega.

Cargar con cables rotos o dañados.

Abusar de la carga rápida.

Llevarlo a mantenimiento en lugares no autorizados por la marca del celular.

Dejar el móvil a la luz del Sol o en sitios que se calienten mucho.

No todas las formas para cargar el celular son buenas. - Foto: Montaje: Getty Images / Phil Leo - Michael Denora - DENYS PRYKHODOV

Lo que se debe hacer (ventajas):