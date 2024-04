Usuarios que tienen un Roku en su televisor, en riesgo por seria ciberamenaza

En el ataque sufrido a principios de este año, la compañía aseguró que no se produjo ningún compromiso de seguridad de datos dentro de los sistemas de Roku. También confirmó que la plataforma no fue la fuente de las credenciales de cuenta utilizadas en estos ataques.

Al igual que en el primer ataque, los actores maliciosos han utilizado la técnica de relleno de credenciales para intentar acceder a las cuentas. No obstante, según ha detallado Roku en un comunicado en su blog, no hay indicios de que la compañía haya sido la fuente de las credenciales de cuenta utilizadas en estos ataques. Igualmente, también ha asegurado que los sistemas de la plataforma no se han visto comprometidos.

Se pide usar la autenticación de dos factores

También ha reembolsado los cargos de aquellas cuentas en las que se ha identificado que los actores maliciosos realizaron compras no autorizadas , al tiempo que se está asegurando a los clientes de que los ciberdelincuentes no pudieron acceder a información confidencial.