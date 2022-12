Video: usuario aplicó filtro de TikTok en un hospital y se llevó aterradora sorpresa

En la plataforma TikTok es tendencia por estos días un filtro denominado ‘Al manga’, el cual transforma la imagen que captura la cámara en una escena al mejor estilo del popular anime japonés.

Desde rostros hasta paisajes y escenarios cotidianos, el filtro adapta las características más destacadas de la imagen original y, como resultado, presenta una escena similar a los animes y mangas originarios del país nipón.

Luego de que el filtro se hiciera viral, miles de usuarios comenzaron a usarlo y a publicar los llamativos resultados. En consecuencia, la canción Kawaikutegomen ha sido protagonista a la hora de musicalizar los videos, popularizándose en el feed de la plataforma.

A propósito de este filtro, una publicación se hizo viral a causa de la aterradora sorpresa que se llevó el usuario que grabó el video. Hasta el momento, la publicación hecha por @sebasjmnz acumula 7,1 millones de reproducciones y ha recibido miles de interacciones, pues lo que interpretó ‘Al manga’ de la imagen en cuestión resultó bastante llamativo.

Dentro de un hospital, el usuario comenzó a grabar en un piso que, según la descripción del video, anteriormente correspondía al área de pediatría. Una vez el filtro hizo su magia, la imagen que arrojó fue aterradora: apareció la figura de una niña.

Por supuesto, se trató de una imagen elaborada por la acción del filtro en TikTok, sin embargo, lo que llamó la atención fue que apareció en un lugar donde, según indicó el usuario, operó el ala de pediatría en ese hospital. De inmediato, hubo quienes hacían referencia a un supuesto episodio paranormal.

En vista de que el filtro arroja la imagen a partir de ciertos elementos que destacan en el cuadro original, en este caso parece que ‘Al manga’ tomó un elemento color negro -que parece ser una silla- y lo asoció con el cabello de la niña, de manera que completó el resto del cuerpo para la composición final.

De todas maneras, algunos internautas no le buscaron lógica al asunto y comentaron en referencia a una supuesta aparición fantasmal.

“Protégeme señor con tu espíritu”; “Ahora se llama filtro paranormal manga”; “Ni loca lo hago en mi casa porque, si aparece algo, no vuelvo a vivir allí y no tengo dónde más vivir”; “y te está observando”; “yo no vuelvo allá ni loca”; “o sea que este filtro supuestamente te muestra de esta manera que hay fantasmas o espíritus”; “Mi esposo lo hizo en mi casa porque hace un tiempo a pasado cosas extrañas y nuestra sorpresa fue muy grande”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Por otra parte, también hubo usuarios que fueron más escépticos y analizaron un poco más a detalle cómo actúa el popular filtro. Incluso, también hubo quienes hicieron bromas -especialmente por la música-.

“Yo no creo que sean fantasmas, pienso que el filtro busca en Internet la imagen más parecida a la realidad, con imágenes ya creadas en muchos años con todo lo relacionado con anime”; “ok, pero la música te relaja y no sientes miedo”; “no me lo puedo tomar en serio con la música”; “yo lo apliqué en mi oficina y no salió nada, así que nada de internet busca algo parecido”; “En todos lados aparece una persona, entonces no es ningún fantasma. Tranquilos, así es el filtro”; “lo hice en mi casa y salen muchas personas, me dio miedo, pero espero me ayuden a limpiar”; “Lo hice en mi casa y salieron hasta muebles que no tengo”; “yo he decidido creer lo mismo porque en todas mis piezas apareció algo. Es mejor creer que el filtro lo pone”, opinaron algunos usuarios que comentaron el video en TikTok.