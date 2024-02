WhatsApp estrena un ‘modo morado’ que es sensación; así puede activarlo

Sin embargo, algunos usuarios no están plenamente satisfechos con las funcionalidades que actualmente ofrece la aplicación de mensajería instantánea, puesto que la plataforma cuenta con pocas opciones para modificar la apariencia de la app .

¿Cómo activar el ‘modo morado’ de WhatsApp?

Es importante señalar que el ‘modo morado’ de WhatsApp no es una característica oficial de la aplicación. Se requiere usar app externa para poder aplicar esta transformación.

Sin embargo, para utilizar esta opción, no es necesario descargar apps no oficiales o archivos APK, que podrían ocultar virus o programas maliciosos, de modo que el dispositivo del usuario no correrá peligro.