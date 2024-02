WhatsApp Plus: Curioso aviso preocupa a sus usuarios; algunos recomiendan borrar la app de inmediato

Pese a que la plataforma se ha convertido en la principal herramienta de comunicación para millones de personas en el mundo, gracias a que frecuentemente recibe nuevas funcionalidades , algunos usuarios consideran que este servicio aún no cuenta con las opciones que ellos necesitan.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Descubre cómo utilizar WhatsApp Web desde el móvil y disfruta de la comodidad de acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por esa razón, estas personas deciden instalar en su teléfono una versión modificada (mod) o no oficial de WhatsApp, que sí cuenta con las herramientas que ellos desean. Gracias a ello, servicios que no son creados por Meta, como WhatsApp Plus o WhatsApp Delta, han ganado una gran popularidad.