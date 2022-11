Aplicaciones como WhatsApp Plus son desarrolladas por terceros ajenos a la aplicación oficial de WhatsApp.

¿Qué hacer si bloquean o suspenden su cuenta de WhatsApp Plus?

Pese a que WhatsApp continuamente lanza actualizaciones en las que incorpora nuevas funciones para su servicio, varios de sus usuarios han elegido por utilizar la aplicación no oficial WhatsApp Plus.

Esto debido a que la plataforma ofrece opciones para personalizar la apariencia de la app, junto a opciones que permiten ver los mensajes borrados por otros contactos o conocer quienes han bloqueado al usuario.

De hecho, por esta razón, los usuarios de WhatsApp Plus también procuran mantener actualizado este servicio en sus celulares, para así contar con las últimas novedades que ofrece dicha plataforma.

Sin embargo, la plataforma de mensajería, propiedad de Meta, ha advertido que suspendería temporalmente las cuentas que utilizaran versiones no autorizadas como WhatsApp Plus, y cerraría permanentemente quienes insistieran en usarlas.

“Si después de que su cuenta haya sido suspendida temporalmente no empieza a usar la versión oficial de WhatsApp, su cuenta podría ser suspendida permanentemente. Las aplicaciones no admitidas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover sus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp”, explicó la compañía a través de su sitio oficial.

Por tal razón, a quienes les suspendan la cuenta deben:

Estar atento al cronómetro que marca la suspensión y esperar a que se cumpla la restricción temporal.

Entrar a la aplicación GB WhatsApp, hacer clic en ‘Más opciones’, luego en ‘Chats’ y posteriormente en ‘Copia de seguridad’.

Ir a los ajustes del teléfono móvil e ingresar a las opciones ‘Almacenamiento’ y luego ‘Archivos’.

Dentro de ‘Archivos’, deberá ubicar la carpeta de GB WhatsApp y mantenerla presionada para seleccionarla.

Luego, en la esquina superior derecha, hacer clic en ‘Más’ y luego en ‘Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a WhatsApp’.

Abrir Play Store y descargar la versión oficial de WhatsApp.

Verificar tu número de teléfono desde la aplicación oficial.

Ir a la opción que dice “Se encontró una copia de seguridad” y hacer clic en ‘Restaurar’.

Listo, eso es todo. WhatsApp debería cargar tus chats existentes.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus V22.00 y sin publicidad?

Pese a que se trata de una plataforma que por ahora es completamente gratuita, su instalación en dispositivos Android puede ser algo confusa y por ello es clave realizar los pasos adecuados para evitar inconvenientes en uso de este servicio.

Antes de ejecutar el proceso de instalación del servicio es necesario desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp del teléfono, por ello se aconseja hacer una copia de seguridad de las conversaciones para así tener un respaldo de los chats.

Una vez realizada este paso, para proceder con la instalación de este ‘mod’ no oficial de WhatsApp es necesario ejecutar las siguientes acciones:

Ahora descarga WhatsApp Plus V22.00 sin publicidad, para ello se debe buscar la última versión APK de la plataforma.

Después de la descarga y posterior instalación del archivo APK, se deben otorgar los permisos necesarios para que el dispositivo permita la instalación de apps desarrolladas por terceros.

Entrar a la aplicación, ingresar el número de teléfono y escribir el código de verificación que llegará al dispositivo

Al finalizar con este proceso, la última versión de WhatsApp Plus habrá sido instalada en el dispositivo del usuario. Vale la pena recordar que en caso de que no se desee seguir empleado esta aplicación, se podrá regresar a app oficial de WhatsApp sin problema alguno.

¿Cómo descubrir que otro contacto tiene WhatsApp Plus?

Esa persona utiliza emojis que no están presentes en la versión oficial de WhatsApp, pues dichos emoticones suelen aparecer primero en WhatsApp Plus.

Nunca aparece la palabra ‘escribiendo’ cuando ese contacto está chateando, esto se debe a que la app no oficial permite esconder escribiendo la actividad de sus usuarios en los chats grupales e individuales.

No aparece en línea pese a que en ese momento esté chateando con otras personas.

¿Por qué es un riesgo emplear WhatsApp Plus?

Hoy en día, WhatsApp tiene normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en el servicio de mensajería, debido a que la instalación de este tipo de plataformas puede poner en peligro al usuario.

La aplicación, propiedad de Meta, ha afirmado en su blog oficial que la utilización de apps no oficiales puede crear brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes, que constantemente intentan robar información íntima del usuario.

Pese a que algunas aplicaciones desarrolladas por terceros están disponibles en plataformas oficiales como Play Store, WhatsApp es muy clara en advertir que los usuarios que instalen este tipo de servicios corren el riesgo de que su cuenta sea bloqueada de manera temporal o permanente.