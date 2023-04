WhatsApp: las posibles causas por las que no aparece la foto de perfil de un contacto

Al momento de mirar la lista de contactos en WhatsApp, lo más seguro es que los usuarios hayan visto que la mayoría de contactos tiene una foto de perfil a la que se puede acceder, con el objetivo de mirarla con más detalle.

Sin embargo, hay contactos que no tienen una imagen de perfil, razón por la cual la aplicación de mensajería instantánea muestra una silueta con fondo gris.

Cuando un usuario de la app ve que un amigo, familiar, compañero cercano u otra persona ya no muestra su foto de perfil, puede que lo primero que se le venga a la mente es que fue bloqueado, es decir, que ya no podrá ponerse en contacto con esa persona. No obstante, hay más motivos de por qué no aparece la foto de perfil y son los siguientes:

Existen diferentes motivos de por qué no aparece la foto de perfil de una persona. - Foto: NurPhoto via Getty Images

No muestran la foto

WhatsApp brinda la posibilidad de cambiar la privacidad de las fotos de perfil, motivo por el cual los usuarios pueden optar por no revelarla a nadie o elegir a determinados contactos.

El usuario no lo agregó a los contactos

Como bien se sabe, la foto de perfil se muestra a todas las personas; no obstante, la mayoría prefiere que solo los contactos agregados puedan verla, es decir, que si alguien que no está agregado escribe, este no podrá verlo.

No cuenta con foto de perfil

En la actualidad, muchos usuarios deciden por utilizar la plataforma de mensajería instantánea sin la foto de perfil, con el objetivo de mantener una mayor seguridad.

¿Cómo ocular la foto de perfil en WhatsApp?

Ingresar a WhatsApp.

Acceder al apartado de ‘Chats’.

Presionar en ‘Ajustes’.

Acto seguido, oprimir la opción ‘Privacidad’.

Seleccionar la función ‘Foto de perfil’.

Finalmente, pulsar la opción ‘Nadie’.

WhatsApp, logo. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp estrena el ‘modo creativo’, así funciona la novedad para hacer más llamativos los mensajes en los chats

WhatsApp ha comenzado el despliegue de un nuevo editor de texto que introduce varias tipografías y fuentes –además de la predeterminada– para añadir contenido a las imágenes que se envían a otros usuarios. Esto con el ánimo de que los usuarios cuenten con más opciones para expresar su creatividad en la plataforma de mensajería instantánea.

Actualmente, al adjuntar una fotografía, la plataforma ofrece la opción de recortar la imagen, añadir símbolos y emoticonos, texto o dibujo, con opciones de trazo de diferente grosor.

Al escoger la herramienta de texto, únicamente permite añadirlo y cambiar el color, con una paleta de colores que se sitúa en la parte superior derecha de la interfaz.

La compañía ha desarrollado ahora un editor de texto renovado para iOS con la versión 23.8.0.7.3, lanzada a través del programa TestFlight beta para iOS.

WhatsApp constantemente está lanzando nuevas actualizaciones en la aplicación. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

WABetaInfo ha comprobado que el nuevo editor ofrece varias herramientas y características “que mejoran la experiencia del usuario”, incluidas nuevas fuentes –Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 y Morning Breeze– y opciones de formato de texto.

También es posible modificar la alineación del texto y justificarlo a la izquierda, al centro o a la derecha, así como cambiar el color de fondo del texto para diferenciarlo de la imagen.

El nuevo editor de texto para la herramienta de texto está disponible para algunos probadores beta que instalen la última versión beta de WhatsApp para iOS a través de TestFlight y se implementará a más usuarios a partir de los próximos días.

Antes de la llegada de esta novedad cuando una persona deseaba insertar textos en un estado de WhatsApp tenía opciones muy limitadas, pues solo contaba con cuatro tipos de fuentes y un selector de color. Pero con esta incorporación del editor de texto, habrá acceso a una oferta más amplia de tipos de letra y nuevas opciones de para ajustar los textos.

Según las primeras imágenes que se conocen sobre esta novedad, la interfaz de los estados ha sido renovada para agregar el nuevo editor. Para acceder a esa herramienta solo bastará con abrir la pestaña de ‘estados’ pulsando el botón de la ‘T’ para acceder el nuevo editor y poder usar sus funcionalidades.