WhatsApp Pink: así funciona la popular aplicación que podría dejar inservible su celular

La plataforma ha ganado popularidad al prometer funciones exclusivas que ni WhatsApp Plus tiene, pero se trata de una trampa.

En los últimos años, WhatsApp se ha posicionado como una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, debido a que la plataforma ofrece varias funcionalidades para establecer una comunicación con otra persona de forma ágil y efectiva. Sin embargo, algunos de sus usuarios no se encuentran completamente satisfechos con las herramientas que posee la plataforma.

A pesar de que la app de mensajería instantánea frecuentemente lanza actualizaciones para mejorar sus funciones o incorporar nuevas herramientas, algunas personas creen que la aplicación carece de opciones que brinden la posibilidad de modificar a su gusto la apariencia de la plataforma, junto a otras características que permitan ocultar su actividad en la plataforma.

A raíz de esta situación, ciertos usuarios deciden usar en sus teléfonos apps no oficiales o versiones ‘mods’ basadas en WhatsApp, para contar con las funciones que necesitan para personalizar el popular servicio de mensajería en función de sus gustos.

Justamente por esa razón es usual que algunos cibernautas estén interesados en descargar apps como WhatsApp Plus, debido a que ese servicio ofrece más opciones para alterar la apariencia de plataforma o controlar algunas de sus funciones como ‘la última hora de conexión’ o el ‘doble check azul’.

Sin embargo, esta práctica también ha impulsado la aparición de diferentes aplicaciones no oficiales que prometen acceso a todo tipo de funciones exclusivas o ‘beneficios especiales’, ejemplo de ello es ‘WhatsApp Pink’ app no oficial que supuestamente cuenta con características que ni siquiera posee WhatsApp Plus.

No obstante, esta plataforma oculta una peligrosa amenaza que podría convertirse en un dolor de cabeza para quien la utilice.

¿Por qué WhatsApp Pink es una app tan peligrosa?

‘WhatsApp Pink’ realmente es programa malicioso que esconde un peligroso malware (código malicioso), que cuenta con la capacidad de causar serios problemas tras ser instalado en un teléfono Android.

Una vez que el virus infecta el smartphone, este procede a revisar la información almacenada en el dispositivo para luego comenzar a robar contraseñas de redes sociales, claves de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, junto a fotografías o videos personales.

Agregado a ello, el programa tiene la habilidad de tomar el control de la cámara y micrófono del equipo para grabar videos y audios del usuario. Posteriormente esas grabaciones pueden ser usadas como un recurso para chantajear al dueño del equipo.

De manera que la versión ‘rosa’ de WhatsApp es un peligroso engaño que podría traer serios problemas a quienes lo instalen en su teléfono.

Vale la pena destacar que ‘WhatsApp Pink’ es una aplicación que no está disponible en Play Store, debido a que se trata de un servicio sospechoso y por ello Google ha impedido que los usuarios Android lo puedan descargar desde su tienda de aplicaciones.

Por ese motivo, quienes deseen emplear esa aplicación tendrán que descargar un archivo APK que suele estar disponibles en páginas web de seguridad dudosa, pues no cuentan con los sistemas de seguridad que ofrece el mercado de aplicaciones de Google.

Precisamente porque se trata de un programa que oculta programas código malicioso o virus, dicha app no supera los filtros de seguridad de Google.

Otras apps que son peligrosas para los usuarios de WhatsApp

WhatsApp cuenta con normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en el servicio de mensajería. Desde su blog oficial la aplicación, propiedad de Meta, aseguró que la utilización de dichas aplicaciones crean brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes que buscan robar información íntima de los chats del usuario.

Por esa razón WhatsApp ha sido muy clara en advertir que usar ese tipo de servicios puede conllevar a un bloqueo temporal o permanente de la cuenta del usuario que haya violado la norma.

