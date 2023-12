WhatsApp: ¿qué diferencia hay entre bloquear y reportar a un contacto?

¿Qué significa bloquear un contacto?

Además, los mensajes que esa persona envíe no llegarán a su bandeja de entrada; en su lugar, aparecerán como mensajes no entregados.

¿Cómo se bloquea un contacto en WhatsApp?

¿Cuándo debería bloquear a alguien en WhatsApp?

Conexiones no deseadas: En ocasiones, puede recibir mensajes de personas que no conoce o que no desea tener en su lista de contactos. Esta acción ayuda a mantener su privacidad y a evitar interacciones no deseadas.