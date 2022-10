WhatsApp: ¿qué significa el nuevo círculo cortado en los chats?

- Foto: (c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

WhatsApp es una de las aplicaciones y redes sociales más populares e indispensables en los últimos años. Poco a poco se ha convertido en una plataforma de comunicación universal que sirve para comunicarse entre amigos y familiares, como también permite crear reuniones virtuales y grupos laborales.

Por esta razón, está en constante actualización, buscando mejorar la experiencia a sus millones de usuarios.

Muchos usuarios de la red social han reportado que hay una modificación en los mensajes enviados y recibidos. Se trata de un extraño ícono que parece un círculo incompleto, es decir, cortado como si le faltara una pequeña parte para que fuera un círculo total. Y aunque muchos notaron su presencia, pocos entienden de qué se trata.

Todo se dio debido a la última actualización de WhatsApp Beta para los usuarios de iOS y Android, en las cuales se creó una nueva función, la cual llamaron “Ver los estados desde la foto de perfil”. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué se representa con un círculo incompleto? y ¿cuál es su aporte a los usuarios de la aplicación?

El círculo incompleto representa los estados que publican todos los usuarios en WhatsApp y que tienen una duración máxima de 24 horas, o hasta que el propio usuario decida eliminarlo. El objetivo es que los usuarios puedan identificar cuando la persona que les escribe les está respondiendo un estado, sin necesidad de tener que abrir el mensaje. Esto es muy útil para las personas que tienen activado el “visto” y quieren saber de qué se trata el mensaje que recibieron, sin necesidad de entrar a la conversación.

Sin embargo, los usuarios que no tienen el “visto” o “la última vez” activadas en la aplicación no tienen este problema y pueden ingresar a cada conversación, sin que los otros usuarios sepan que ya leyó el mensaje. No obstante, el nuevo símbolo avisará de antemano cuando un mensaje provenga desde la vista de los estados.

Los programas que harían perder la cuenta de WhatsApp

En la actualidad, hay una serie de programas que ofrecen funciones diferentes o diseños especiales para la red social, pero que no son aplicaciones oficiales de Meta, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp.

Asimismo, descargar ese tipo de apps pone en riesgo la seguridad de los datos personales, debido a que quedan expuestos a programadores desconocidos y a que la cuenta personal sea cerrada directamente por WhatsApp.

Cabe mencionar que Meta, desde hace un buen tiempo, ha tratado de penalizar a las personas para que no siga utilizando este tipo de aplicaciones ajenas a la compañía, ya que no brindan las garantías correspondientes, como un cifrado de extremo a extremo.

Este tipo de aplicaciones se puede obtener fuera de las tiendas oficiales de Google y Apple, es decir, se debe descargar un archivo APK de una página web y luego llevar a cabo la instalación correspondiente en el dispositivo móvil.

En ese orden de ideas, WhatsApp anunció que, en caso de llegar a detectar estos servicios, automáticamente procederá a bloquear la cuenta de forma temporal o permanente, por lo que el número que se utilizó en la aplicación no oficial quedará inhabilitado en la app de Meta.

Además, la compañía tecnológica anunció que desde mayo del presente año los desarrolladores de estas aplicaciones han robado cerca de un millón de cuentas. Del mismo modo, este tipo de descargas puede traer virus, como ‘malwares’, y podría tener acceso a contactos, cámaras y, en el peor de los casos, otras aplicaciones.

Es por eso por lo que Meta afirmó que interpuso una demanda en contra de dichos programadores, que según ellos provienen de China, bajo el argumento de que lo único que hacen es robar información, afectando considerablemente a WhatsApp.