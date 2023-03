WhatsApp se actualiza y ahora extraer textos de las imágenes, así funciona esta novedad

- Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp continúa implementando nuevas funciones en su plataforma de mensajería instantánea, las cuales tienen el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios al momento de interactuar en los chats o con los contenidos que comparten en una conversación.

Luego de lanzar una herramienta diseñada para permitir la creación de calcomanías personalizadas desde la que facilita a los usuarios crear calcomanías dentro de aplicación de mensajería.

Ahora el servicio de Meta lanzó una función que brinda la capacidad de extraer el texto que está en una imagen, de manera que los usuarios pueden seleccionar y copiar las palabras de una foto y pegarlas en un chat.

Así se ve WhatsApp en un menú de iPhone. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

De acuerdo con un informe de WABetaInfo, portal especializado en filtrar novedades de WhatsApp, esta herramienta aprovecha las API de iOS 16 para así ofrecer la opción de manipular los textos que hay en una imagen. De igual manera, se indicó que la novedad en mención está presente en la versión 23.5.77 de WhatsApp beta, la cual ya se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones oficial de Apple, App Store.

Según una captura de pantalla compartida por el medio anteriormente mencionado, los usuarios que deseen probar esta nueva función solo deben abrir una imagen que tenga texto y luego seleccionar el nuevo botón que hace posible extraer los textos de una foto.

WhatsApp lanza una nueva función que permite extraer los textos de las fotos. - Foto: Captura de pantalla realizada por WABetaInfo

No obstante, es importante precisar que esta nueva característica no se puede emplear con las imágenes que se envían bajo la función de ‘visualización única’, puesto que la plataforma de mensajería instantánea no desea poner en riesgo la privacidad de sus usuarios.

Por otra parte, vale la pena reiterar que esta función inicialmente ha sido lanzada para los usuarios beta tester, por esa razón solo se encuentra disponible para quienes cuenten con la versión beta de WhatsApp para iOS 16.

Esto se debe a que WhatsApp usualmente lanza nuevas funciones de forma paulatina, empezando con grupos pequeños de usuarios tester (probadores, en español) y con el paso del tiempo amplía el número de personas que pueden acceder a una novedad.

Una vez que la plataforma tenga una retroalimentación por parte de las personas que han accedido a la función, la aplicación gradualmente habilitará la herramienta para todas las personas que empleen la app oficial mediante una actualización.

Así las cosas, quienes deseen contar con esta herramienta tendrán que mantener debidamente actualizada la aplicación de WhatsApp.

Así lucen los nuevos emojis que para usuarios de WhatsApp en iPhone

Recientemente, MacRumors, portal especializado en filtrar novedades sobre iOS y los dispositivos Apple y iOS, indicó que en la actualización de iOS 16.4 (sistema operativo que emplean los iPhone e iPad), incluiría un nuevo paquete de emoticones que actualmente solo pueden emplear los usuarios beta tester.

Según el sitio web, dicha actualización incorpora un paquete con 20 nuevos emoticonos, los cuales ya han sido anunciados por Unicode, entidad encargada de su aprobación e inclusión, desde hace un año.

Así las cosas, en algún momento del 2023, los usuarios de WhatsApp que utilicen la plataforma de mensajería desde un iPhone tendrán acceso a nuevos emoticones que incluyen nuevos animales, caras, estilos de corazones, entre otras imágenes.

Revelan los nuevos emojis que llegarán para iOS 16.4 - Foto: Oficial de EMOJIPEDIA

Cuáles son los nuevos emojis que llegarán a WhatsApp en 2023

De acuerdo a lo revelado por emojipedia, próximamente estarán disponibles los siguientes emoticones:

Cara que parece moverse rápido con expresión de sorpresa

Nuevos corazones de color azul claro, gris y rosa intenso

Manos extendidas con la palma abierta y con distintos tonos de piel

Alce

Burro

Cuervo

Cisne

Medusa

Alas de ángel

Hortensia

Jengibre

Alverjas

Abanico

Peine

Maracas

Flautas

Logo de Wifi

Vale la pena reiterar que en este momento los nuevos emoticones solo están disponibles en la edición beta privada de la próxima actualización para versión del sistema operativo de Apple, iOS 16.4.