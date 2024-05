WhatsApp trabaja en nueva función que cambiará por completo la forma de administrar los mensajes; reducirá el desorden

Ahora, el aplicativo que hace parte de Meta se encuentra desarrollando una nueva función que le permite a los usuarios eliminar el recuento de mensajes no leídos, donde las personas ya no tendrán seleccionar uno a uno los chats que desean borrar .

El objetivo de la actualización que ofrece la aplicación es darle la posibilidad a los usuarios de administrar los mensajes nuevos con facilidad y reducir el desorden de los mensajes que no han sido leídos . Al habilitar esta nueva función dentro de la app , podrán restablecer automáticamente sus notificaciones de mensajes no leídos cada vez que accedan.

“Los nombres de los filtros están preestablecidos y no se pueden cambiar. Todos los chats con mensajes no leídos se añaden a la vista de No leídos y tus chats grupales se añaden a la vista de Grupos. No se pueden recategorizar ni organizar los chats dentro de estos filtros”, puntualizan.