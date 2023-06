WhatsApp: verifique si su pareja está espiando sus conversaciones

WhatsApp es una de las aplicaciones más comunes usadas para establecer comunicación con familia, amigos y pareja, además de ser un canal usado para establecer relaciones laborales.

Esta herramienta proporciona múltiples funciones como enviar imágenes, videos, audios, compartir la ubicación en tiempo real y realizar videollamadas. Otra de sus funciones, es WhatsApp Web, este servicio en línea permite que el usuario pueda utilizar el sistema de mensajería instantánea desde su computador haciendo uso de cualquier navegador (Chrome, Firefox o Safari).

Tips para saber a través de WhatsApp si lo engaña su pareja. - Foto: Getty Images

Frente a esta opción, muchas veces se deja abierta la sesión en el equipo o simplemente se olvida el celular en algún lado. Esto puede despertar la intriga de allegados o personas que quieran fisgonear sus redes sociales. Por eso, si su pareja es una de esas personas e intentó ingresar sin su previa autorización al WhatsApp, estos trucos le ayudarán a confirmar si lo hizo o no:

Conozca si su pareja ingresó a su WhatsApp

El truco es fácil y sencillo, no tiene la necesidad de descargar WhatsApp Plus o aplicaciones que signifique un riesgo para la seguridad de sus datos privados. Una app no oficial, se compone de servidores distintos al original, lo que puede exponer sus cuentas a hackeos, extorsiones o ciberataques.

Trucos para saber si alguien entró a su WhatsApp. - Foto: Getty Images

Siga estas indicaciones y verifique:

1, Desde la app de Play Store instale MidnightDev.

2. Diríjase a WhatsApp - configuraciones -privacidad - bloqueo con huella dactilar.

3. Finalizado ese proceso, solo abra MidnightDev.

3. Configúrela para que funcione en segundo plano.

5. Cuando una persona intente ingresar a tu teléfono o desbloquear su WhatsApp, automáticamente la aplicación le sacara una foto y quedará guardada en su móvil.

¿Cómo funciona MidnightDev?

Esta aplicación es compatible con la mayoría de celulares Android; sin embargo, si usted cuenta con iPhone u otro dispositivo creado por Apple, no podrá acceder hacer uso de esta.

Si no conocía de su existencia, es muy útil, rápida y sencilla. Solo debe descargar desde Play Store con el nombre ‘¿Quién ha cogido mi móvil?’. Su principal función es detectar cuando alguien introduce de forma incorrecta el patrón de desbloqueo de su celular, haciendo uso de la cámara frontal con una foto escondida.

¿Quién ha cogido mi móvil? La app diseñada para saber quién revisa su celular. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tras varios intentos fallidos para desbloquear el móvil, usted podrá tener el control de los informes que la app le brinde. Allí obtendrá información precisa como la hora, el tiempo de duración en el celular, la cantidad de bloqueos y desbloqueos realizados.

Evite que revisen su WhatsApp

Otra opción para evitar que alguien tenga fácil acceso a su WhatsApp, es configurar la aplicación desde su dispositivo. Siga estas recomendaciones:

Proteja su móvil

Es importante que le asigne un pin, un patrón de bloqueo, contraseña, detector de huella o Face ID. Cualquiera de estas opciones le brinda mayor seguridad a su teléfono.

Bloquee sus aplicaciones

Este paso es vital. Diríjase a configuraciones, una vez allí seleccione ‘bloqueo de aplicaciones’, con esta función podrá establecer una contraseña para las aplicaciones que desee.

Active la verificación de su WhatsApp

Teniendo en cuenta un posible robo o pérdida de su teléfono, active esta opción para mantener lo más seguro posible sus datos y contactos.

Lo único que debe hacer es: configuración, cuenta, verificación en dos pasos, ingresar un PIN de 6 dígitos y confirmar.