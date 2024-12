“El mundo no me aceptaba porque me casé con John”: Yoko Ono

El último concierto de los Beatles fue una sorpresa para los fanáticos: el 30 de enero de 1969 se tomaron por sorpresa el techo del edificio de la disquera Apple Records.

Por eso, para conmemorar medio siglo de su separación, el periodista Craig Brown lanzó por estos días One Two Three Four: The Beatles in Time. Se trata de una especie de biografía en la que reúne anécdotas y detalles curiosos del cuarteto de Liverpool.

Allí cuenta cosas que los más fanáticos se saben de memoria, pero también incluye episodios poco conocidos. En 1963, por ejemplo, cuando la banda pasó de tocar en bares de Liverpool a dar conciertos multitudinarios, Ringo Starr, quien se había unido al grupo al final, se sentía desubicado y en shock.