11 cosas que las "personas inteligentes" nunca dicen en el trabajo

Hay ciertas cosas que simplemente usted no debería decir en el trabajo. Esa es la premisa fundamental de Travis Bradberry, coautor del libro Inteligencia Emocional 2.0 y cofundador de la consultora estadounidense TalentSmart. Son frases que tienen el poder de causar una mala impresión de uno como persona, incluso aunque sean verdaderas. "Lo peor es que no hay cómo retractarse", le dice a BBC Mundo Bradberry.

Cuando alguien agradece o le pide algo, no es buena idea decir "no hay problema" porque implica que la solicitud que le hicieron podría haber sido un problema. Puede hacer que algunas personas piensen que le impusieron hacer la tarea.

No hay necesidad de hablar mal de los colegas. Siempre habrá gente incompetente o irrespetuosa en cualquier trabajo y es probable que sean conocidos por esas características. Si no tiene la opción de ayudarlos o despedirlos, entonces no tiene nada qué ganar criticándolos en público.

GETTY IMAGES / "No es necesario hablar mal de los colegas".

Si esa no es la situación, entregue una explicación objetiva y racional sobre lo que ocurrió. Apéguese a los hechos y deje que su jefe saque las conclusiones.

#10-"No puedo"

Es mejor no decir que no puede, porque los demás no querrán escucharlo. Las personas pueden interpretar que en el fondo está diciendo "no lo haré". Ofrezca una solución alternativa. En vez de decir lo que no puede hacer, es mejor destacar lo que sí puede hacer. En vez de decir "no me puedo quedar hasta más tarde", es mejor decir "puedo venir temprano en la mañana".

En vez de decir no puedo hacer esto, es mejor decir: "Aún no lo he aprendido. ¿Hay alguien que me pueda orientar en esta ocasión?".

#11-"Odio este trabajo"

La última cosa que alguien quiere escuchar es otra persona quejándose porque odia el trabajo. Hace que se vea como una persona negativa y tira hacia abajo la moral del grupo. Los jefes saben que siempre hay posibles reemplazantes a la vuelta de la esquina.

FP recomienda: "El trabajo está matando a la gente y a nadie le importa"