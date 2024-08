¿Sale más barato viajar a Lisboa o a Madrid, a propósito del inicio de la Vuelta a España?

Bajo el escenario de que una persona no haya reservado con tiempo su vuelo y quiera volar a la Vuelta a España, estos son los escenarios.

Con destino a Lisboa desde Bogotá ya no hay tiquetes disponibles para el día de inicio de la Vuelta a España:

Ya no hay vuelos disponibles de Avianca a Lisboa para el 17 de agosto de 2024 | Foto: Avianca

Este próximo 17 de agosto se escuchará el pistoletazo inicial para una nueva edición de la Vuelta a España , la tercera más grande de la temporada en el ciclismo. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ganador del Tour y el Giro este año, no estará presente por decisión en conjunto con su equipo, lo que abre el espectro para aquellos que quieran subirse a lo más alto del podio. La mirada del esloveno estará puesta en los campeonatos mundiales de la UCI, programados del 21 al 29 de septiembre de 2024, en Zúrich (Suiza).

Rigo brilló por su ausencia en el Tour, pero la dirigencia del Education First le tiene preparado un gran final a su carrera deportiva. “Fue una decisión muy difícil, a Rigo le tenemos mucho respeto por todo lo que ha hecho en el equipo, pero no tenía ritmo y no tuvimos muchos puntos de referencia para evaluar su estado de forma”, dijo Jonathan Vaughters, director deportivo de la escuadra estadounidense.