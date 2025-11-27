Cierres y desvíos en Bogotá para este domingo, 30 de noviembre, por Maratón VChallenges 42K

Con el fin de llevar a cabo la “Maratón ARATÓN VChallenges 42K” el próximo domingo 30 de noviembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones o cierres viales:

Las autoridades recomendaron acudir al evento en TransMilenio e SITP. | Foto: Yajaira Perea X

TRAMO VIAL TIPO DE CIERRE HORA CIERRE HORA HABILITACIÓN Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) 60 metros al occidente de la Carrera 54 Total 12:00 del sábado 29 de noviembre 18:00 p.m. del sábado 29 de noviembre Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 59 y Carrera 54 Total 06:00 p.m. del sábado 29 de noviembre 14:00 p.m. del domingo 30 de noviembre Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 54 y Av. Carrera 50 Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:45 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Carrera 50 (calzada occidental) entre Av. Calle 24 y Av. Calle 53 Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:45 a.m. del domingo 30 de noviembre Calle 24A (calzada norte) entre Carrera 51 y Av. Carrera 60 Parcial 1 carril 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre Calle 24A (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Carrera 51 Parcial 1 carril 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Carrera 60 (calzada oriental) entre Calle 24A y Av. Calle 26 Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre Carrera 52 entre Calle 24A y Av. Calle 26 Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Calle 24 (Av. la Esperanza – calzada norte) entre Carrera 52 y Av. Carrera 50 Parcial 1 Carril 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre Calle 44 (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 50 Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:35 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 26 y Calle 44 Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:30 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Calle 44 y Av. Calle 53 Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 53 y Av. Calle 63 Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66A Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 60 y Carrera 57 Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Calle 53 (calzada norte) entre Carrera 57 y Av. Carrera 50 Cierre carril sur 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 50 y Carrera 28 Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre Carrera 28 entre Av. Calle 53 y Calle 53B Bis Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre Calle 53B Bis entre Av. Carrera 30 (Av. NQS) y Transversal 28 Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre Transversal 28 calzada occidental) entre Calle 53B Bis y Diagonal 61C Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS) Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Av. Calle 68 Cierre Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 10:25 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Carrera 30 (Av. NQS) entre Av. Calle 68 y Autopista Norte Parcial dos carriles occidentales 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 10:15 a.m. del domingo 30 de noviembre Diagonal 92 (Av. NQS) (calzada occidental) entre Autopista Norte y Av. Calle 100 Total 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 09:50 a.m. del domingo 30 de noviembre Av. Carrera 9 (Av. NQS) (calzada occidental) entre Av. Calle 100 y Av. Calle 134 Total (dar manejo a ciclovía) 05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre 09:50 a.m. del domingo 30 de noviembre

La entidad señaló que con el fin de garantizar la seguridad vial de peatones, bici usuarios y conductores, el organizador del evento deberá implementar, mantener y operar los cierres controlados de la totalidad de calles y carreras que conectan con el trazado de 15 kilómetros, y establecer una intersección vial previa al trazado.

Este fin de semana se correrá la maratón VChallenges. | Foto: Alcaldía de Medellín

De igual forma, con el objetivo de mitigar los impactos generados a la red vial, se ha señalado que la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realizará de forma gradual y según el avance de los participantes.

Recomendaciones para ciudadanos y participantes

Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

se sugiere evitar el uso de vehículo particular. Se recomienda programar los viajes y actividades el domingo 30 de noviembre de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.

Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.