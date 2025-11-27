Suscribirse

Cierres y desvíos en Bogotá para este domingo, 30 de noviembre, por Maratón VChallenges 42K

Las autoridades de la capital autorizaron una serie de cierres y desvíos para poder realizar el evento deportivo.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 5:30 p. m.
Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.
Las autoridades dispondrán de personal para garantizar que se respeten los cierres y desvíos programados para el evento deportivo. | Foto: Imagen tomada de Alcaldía de Bogotá

Con el fin de llevar a cabo la “Maratón ARATÓN VChallenges 42K” el próximo domingo 30 de noviembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones o cierres viales:

Contexto: Galán confirmó nueva medida de movilidad para Bogotá: motociclistas, ciclistas y conductores, atentos a nuevo movimiento
Las autoridades recomendaron acudir al evento en TransMilenio e SITP. | Foto: Yajaira Perea X
TRAMO VIALTIPO DE CIERREHORA CIERREHORA HABILITACIÓN
Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) 60 metros al occidente de la Carrera 54Total12:00 del sábado 29 de noviembre18:00 p.m. del sábado 29 de noviembre
Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 59 y Carrera 54Total06:00 p.m. del sábado 29 de noviembre14:00 p.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Calle 26 (calzada de servicio sur) entre Carrera 54 y Av. Carrera 50Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:45 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Carrera 50 (calzada occidental) entre Av. Calle 24 y Av. Calle 53Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:45 a.m. del domingo 30 de noviembre
Calle 24A (calzada norte) entre Carrera 51 y Av. Carrera 60Parcial 1 carril05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre
Calle 24A (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Carrera 51Parcial 1 carril05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Carrera 60 (calzada oriental) entre Calle 24A y Av. Calle 26Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre
Carrera 52 entre Calle 24A y Av. Calle 26Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Calle 24 (Av. la Esperanza – calzada norte) entre Carrera 52 y Av. Carrera 50Parcial 1 Carril05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre07:00 a.m. del domingo 30 de noviembre
Calle 44 (calzada sur) entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 50Cierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:35 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 26 y Calle 44Cierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:30 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Calle 44 y Av. Calle 53Cierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre Av. Calle 53 y Av. Calle 63Cierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66ACierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 60 y Carrera 57Cierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Calle 53 (calzada norte) entre Carrera 57 y Av. Carrera 50Cierre carril sur05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 50 y Carrera 28Cierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre11:15 a.m. del domingo 30 de noviembre
Carrera 28 entre Av. Calle 53 y Calle 53B BisCierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre
Calle 53B Bis entre Av. Carrera 30 (Av. NQS) y Transversal 28Cierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre
Transversal 28 calzada occidental) entre Calle 53B Bis y Diagonal 61CCierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre
Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS)Cierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre10:35 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Av. Calle 68Cierre Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre10:25 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Carrera 30 (Av. NQS) entre Av. Calle 68 y Autopista NorteParcial dos carriles occidentales05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre10:15 a.m. del domingo 30 de noviembre
Diagonal 92 (Av. NQS) (calzada occidental) entre Autopista Norte y Av. Calle 100Total05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre09:50 a.m. del domingo 30 de noviembre
Av. Carrera 9 (Av. NQS) (calzada occidental) entre Av. Calle 100 y Av. Calle 134Total (dar manejo a ciclovía)05:00 a.m. del domingo 30 de noviembre09:50 a.m. del domingo 30 de noviembre

La entidad señaló que con el fin de garantizar la seguridad vial de peatones, bici usuarios y conductores, el organizador del evento deberá implementar, mantener y operar los cierres controlados de la totalidad de calles y carreras que conectan con el trazado de 15 kilómetros, y establecer una intersección vial previa al trazado.

Contexto: En Colombia, uno de cada tres hogares tiene moto y más del 90 % son de estratos 1, 2 y 3
Este fin de semana se correrá la maratón VChallenges. | Foto: Alcaldía de Medellín

De igual forma, con el objetivo de mitigar los impactos generados a la red vial, se ha señalado que la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realizará de forma gradual y según el avance de los participantes.

Recomendaciones para ciudadanos y participantes

  • Para los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.
  • Se recomienda programar los viajes y actividades el domingo 30 de noviembre de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
  • Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.
Contexto: Google confirmó fecha en que Gemini estará disponible para Android Auto: estas son las ventajas de la IA a la hora de conducir
  • Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.
  • Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.

