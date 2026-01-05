Vehículos

Ojo con el nuevo pico y placa en Cali: así quedó la rotación para este martes, 6 de enero

La medida tendrá un periodo donde se impondrán medidas pedagógicas a quienes incumplan la restricción.

5 de enero de 2026, 5:53 p. m.
El pico y paca en Cali roto y tendrá nuevas asignaciones para el primer semestre de 2026.
La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali informó que la implementación de la nueva rotación del ‘pico y placa’ para el primer semestre de 2026, será a partir de este 5 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio.

En esto quedaron las multas y comparendos para 2026: también subieron los servicios de grúa y patios
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Semana pedagógica

  • Del 5 al 9 de enero de 2026
  • No hay sanciones; solo información y orientación.
  • Sanciones desde el 13 de enero.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

En este orden de ideas, este martes, 6 de enero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas matrículas terminen en los número s3 y 4.

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

