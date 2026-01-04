Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

Las autoridades harán operativos de control.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
4 de enero de 2026, 4:34 p. m.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá dio a conocer el pico y placa para la capital durante la semana del 5 al 11 de enero, donde habrá varias restricciones de movilidad.

La medida de pico y placa continúa operando durante enero de 2026 de manera habitual: de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Siguen en aumento los casos de quemados con pólvora en Bogotá: estas son las localidades más afectadas

Así funciona la medida

  • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: COLPRENSA

Calendario del pico y placa

Semana del 5 al 11 de enero

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Dinero

Esto es lo que debe ganar realmente para comprar y mantener un carro en Colombia en 2026

Vehículos

Pico y placa solidario 2026: los conductores pagarían más este año si su vehículo no cumple con este requisito

Vehículos

Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

Vehículos

Revelan cuál fue la marca de carros más vendida en Colombia durante 2025; este es el listado

Vehículos

Primer golpe al bolsillo en 2026: precio de la gasolina y el ACPM sube en Colombia desde este 1 de enero

Vehículos

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes

Vehículos

Usuarios registran problemas con el pago del pico y placa solidario en Bogotá; la Secretaría de Movilidad responde

Vehículos

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

Vehículos

Pico y placa en Bogotá rotará el martes 23 de diciembre: Así funcionará

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el viernes 19 de diciembre

Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 10 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Más de Vehículos

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

Las autoridades desarticularon 3 bandas organizadas dedicadas al robo de carros y motos

Esto es lo que debe ganar realmente para comprar y mantener un carro en Colombia en 2026

Inicia el plan piloto de pico y placa para el retorno a Cali este lunes festivo en el kilómetro 18.

Pico y placa solidario 2026: los conductores pagarían más este año si su vehículo no cumple con este requisito

Día sin carro

Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

Las nuevas reglas evitan multas por detalles menores o sanciones sin sustento jurídico durante los retenes.

Revelan cuál fue la marca de carros más vendida en Colombia durante 2025; este es el listado

El Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó un nuevo aumento para el precio de la gasolina en todo el territorio nacional.

Primer golpe al bolsillo en 2026: precio de la gasolina y el ACPM sube en Colombia desde este 1 de enero

Alemania planea modificar sus leyes para convertirse en el mayor espacio para la circulación de vehículos autónomos.

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes

No caiga en estafas, tenga presente la única plataforma para el pico y placa solidario.

Usuarios registran problemas con el pago del pico y placa solidario en Bogotá; la Secretaría de Movilidad responde

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Pico y placa en Cali para este viernes, 2 de enero de 2026: ¿cuándo aplica la nueva rotación?

Bogotá. Diciembre 11 de 2025. Se realiza una nueva jornada de ciclovía nocturna en la capital, con motivo de Navidad, la jornada va de las 6:00 PM y culminará a las 12:00 AM.

¿Qué pasa con la ciclovía este jueves festivo, primero de enero de 2026?

Noticias Destacadas