Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá dio a conocer el pico y placa para la capital durante la semana del 5 al 11 de enero, donde habrá varias restricciones de movilidad.

La medida de pico y placa continúa operando durante enero de 2026 de manera habitual: de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Así funciona la medida

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Calendario del pico y placa

Semana del 5 al 11 de enero

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 10 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 11 de enero: No aplica la medida de pico y placa.