Aceite de coco: sus beneficios para combatir el alzheimer

Es un alimento usado no solo en la cocina, sino también en la estética.

El portal de salud Tua Saúde explica que el aceite de coco es una sustancia que tiene efectos antioxidantes, mismos que eliminan los radicales libres que dañan las células del cuerpo. Entre sus propiedades se encuentra el antifúngico y el antiviral, evitando el desarrollo de cualquier tipo de infección, precisa.

Como bien se sabe, este aceite es producto del coco, que según el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, en su página oficial, asegura que es una fruta exótica, usada para hidratar, gracias al agua que lo compone. Además, se destaca por ser rico en potasio, hierro y otros minerales.

Tiene la capacidad de contrarrestar afecciones como el estreñimiento, por lo que es usado como laxante, ya que está compuesto de fibra. Sin embargo, si se desea incluir en una dieta regular, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

Como se mencionó, al tener un efecto hidratante y antioxidante, en algunos casos es también usado para el tratamiento para afecciones de la piel como:

La dermatitis: la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, explica que la dermatitis atópica “es un trastorno cutáneo”, es decir, una reacción alérgica de la piel ante algún agente extraño.

La psoriasis: de acuerdo con la Clínica Mayo, esta es una enfermedad que se produce sobre la piel, causando eccema (descamación) y manchas que provocan comezón. Adicional a ello, no sólo puede aparecer en el rostro, sino en otras partes del cuerpo, como las rodillas, los codos o el cuero cabelludo.

La entidad explica que esta enfermedad se cataloga como crónica y, aunque existen tratamientos, no tiene cura; no solo se desarrolla en la parte externa del organismo, si no en la interna. Cabe recalcar que se conocen varios tipos de psoriasis como: en las uñas, en placas, la pustulosa, la inversa eritrodermia, entre otras.

Por consiguiente, el aceite de coco tiene capacidades para contrarrestar los síntomas o factores de riesgo de enfermedades como el alzheimer y el colesterol alto. Es importante aclarar que puede participar en el tratamiento o reducir los síntomas, más no eliminarlos.

Alzheimer y aceite de coco

La Clínica Mayo dice que el alzheimer es un trastorno progresivo, causado por demencia que afecta la calidad de vida de una persona.

Los adultos mayores suelen padecerlo, y los principales signos que se observan son el olvido de fechas o nombres de cercanos. Sin embargo, si eventualmente sucede, no significa que se padezca esta enfermedad neurológica.

Por su parte, la National Institute on Aging asegura que el alzheimer “es una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos”. Cabe destacar que aún no se conoce su cura, sin embargo, es indispensable estar bajo tratamiento médico y seguir cada una de las indicaciones para impedir que la enfermedad avance.

La relación que tiene el aceite de coco con esta afección es que sus ácidos son absorbidos y cumplen con una metabolización, que al llegar al hígado se transforman en “cuerpos cetónicos”, que son compuestos químicos que influyen en la función cognitiva del cerebro, precisa Tua Saúde.

Colesterol y aceite de coco

Entre tanto, el mismo portal asegura que el vínculo que comparte el aceite de coco con el colesterol es a partir de las propiedades de los ácidos oleico y láurico, que disminuyen la sustancia cerosa (colesterol) de las arterias, evitando que se desarrolle alguna enfermedad sobre el corazón.

El colesterol alto se puede heredar, pero los malos hábitos ayudan a que se eleven sus niveles en la sangre y, a su vez, cause problemas de salud.