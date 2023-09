Ácido úrico alto: la hierba aromática que ayuda a bajar los niveles

No obstante, cuando hay exceso de ácido úrico se conoce como hiperuricemia y una de cada cinco personas tiene un nivel de ácido úrico alto , de acuerdo con Mayo Clinic , entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Mayo Clinic reveló que tener el nivel de ácido úrico elevado no es una enfermedad ni un trastorno que, necesariamente, deba tratarse o investigarse si no hay otros síntomas. Pero si la persona tiene una crisis de gota o cierto tipo de cálculo renal, es posible que el médico pida análisis para ver si el nivel de ácido úrico es elevado .

Por lo general, el cardo marino no presenta efectos secundarios, UnCÓMO menciona que es una planta muy suave y en la mayoría de las personas no ha generado problemas, excepto que presenten alguna alergia o intolerancia en particular. Algunos de los síntomas leves que pueden generar el consumo de cardo mariano es dolor de cabeza y nauseas.