Alimentos que pueden ayudar a aliviar los síntomas de una infección de oído

El oído es una de las partes más sensibles del cuerpo, aunque no parezca, de modo que su cuidado depende de una adecuada limpieza, regulación de sonidos, entre otros. No obstante, cuando esto no se tiene en cuenta, puede aparecer una infección aguda del oído, en donde el tipo de infección más común es la otitis media, la cual es causada por la inflamación e infección del oído medio, que se encuentra localizado justo detrás del tímpano, según indica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Cuando se desarrolla este tipo de infecciones, esto suele generar fuertes dolores que pueden durar mucho tiempo o que también puede aparecen y desaparecer, denominándose así infecciones crónicas del oído. De esta manera, los síntomas más comunes que se pueden presentar ante una infección de oído tanto en niños como en adultos son los siguientes:

Dolor de oídos

Llenura en el oído

Sensación de malestar general

Congestión nasal

Tos

Letargo

Vómitos

Diarrea

Pérdida auditiva en el oído afectado

Drenaje de líquido proveniente del oído

Pérdida del apetito

Ante estos síntomas, lo más importante es acudir al médico para observar si la infección es causada por una causa externa o interna y así determinar el tratamiento a seguir. Adicionalmente, la alimentación es factor muy importante para aliviar los síntomas que provoca este tipo de infecciones en el oído.

Por ello, el portal web Oir Vital, da a conocer algunos alimentos que son ideales para tener una buena salud auditiva y combatir así las infecciones que se puedan presentar:

Judías y verduras de hoja verde: este tipo de alimentos contienen ácido fólico, un nutriente que los expertos asocian con un menor riesgo de pérdida auditiva relacionada con la edad. Del mismo modo, este tipo de alimentos contienen ácido fólico, un nutriente que los expertos asocian con un menor riesgo de pérdida auditiva relacionada con la edad. Del mismo modo, otros alimentos recomendados con altos niveles de ácido fólico son las espinacas, col rizada, lechuga romana, judías, garbanzos, lentejas y legumbres.

Este tipo de alimentos contienen ácido fólico, un nutriente que los expertos asocian con un menor riesgo de pérdida auditiva relacionada con la edad. - Foto: Getty Images

Aguacate, chocolate negro y cereales integrales : específicamente, estos tres alimentos son ricos en magnesio, un nutriente conocido por sus efectos neuroprotectores, que ayudan a prevenir o incluso tratar la pérdida auditiva, especialmente cuando el daño es inducido por ruido. “Sus efectos protectores incluyen prevenir el daño de los radicales libres y mejorar el flujo sanguíneo”, indica el portal en mención.

Nueces y semillas: estos dos alimentos contienen zinc, el cual es útil para la prevención y el tratamiento de la pérdida auditiva neurosensorial repentina (pérdida auditiva repentina e inexplicable). Por otra parte, el zinc tiene propiedades que ayudan a estimular el sistema inmunológico, lo cual puede ayudar a prevenir problemas como las infecciones del oído, que pueden influir en la pérdida auditiva.

Plátanos, naranjas, patatas: son alimentos ricos en potasio, un nutriente que regula los fluidos en el cuerpo y los fluidos del oído interno. Normalmente, estos líquidos son ricos en potasio, por lo que es vital consumir suficiente potasio para mantener una buena salud auditiva.

El plátano es conocido como la fruta de la felicidad - Foto: Archivo