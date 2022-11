Alimentos ricos en omega 3 para cuidar la salud cardiovascular

Para cuidar la salud del corazón es necesario no consumir grasas saturadas, harinas refinadas, entre otras.

El omega 3 es un tipo de ácido graso poliinsaturado que se encuentra en múltiples alimentos y que le aporta infinidad de beneficios al organismo. Debido a que el cuerpo no lo genera, es necesario incluir en la dieta alimentos que lo contengan, pues el omega 3 abarca varios tipos de ácidos grasos, entre los que se destacan alfa linolénico (ALA) o el docosahexaenoico (DHA).

Esos ácidos grasos son esenciales cuando se trata de cuidar la salud del corazón, pues ayudan a prevenir el colesterol alto y los triglicéridos en la sangre. Esto ayuda a prevenir ataques cardíacos y otros problemas del sistema cardiovascular.

Por ello es esencial incluir en la dieta alimentos como el pescado azul, la fuente principal de omega 3. También se recomienda cocinar con aceite de oliva, pues es un alimento básico de la dieta mediterránea. Este aceite contiene entre 0,5 y 0,76 gramos de ácidos omega 3 por cada 100 gramos.

También, de acuerdo con el portal UnComo, los langostinos son ricos en ácidos grasos. Otro alimento que se destaca es el aguacate, cuyo consumo incrementa las buenas propiedades antioxidantes.

Cómo mejora las condiciones de salud de personas con insuficiencia cardíaca

Investigadores del Hospital Germans Trias i Pujol y del Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (Imim) determinaron por medio de un estudio que tener niveles más altos de grasa omega 3 de procedencia vegetal reduce el riesgo de morir y de tener que ingresar en el hospital personas con insuficiencia cardíaca.

La revista Journal of the American College of Cardiology publicó los resultados del estudio que cuantificaron los niveles de un ácido graso omega 3 vegetal en muestras de sangre de más de 900 pacientes afectados por la insuficiencia cardíaca.

Los investigadores siguieron los hábitos alimenticios de los participantes durante tres años, después de la obtención de la muestra de sangre; aquellos con unos niveles bajos de omega-3 vegetal en sangre tenían 39 % de mayor riesgo de morir o de ingresar en el hospital, en comparación con los que tenían niveles más altos.

La insuficiencia cardíaca puede tener causas muy diversas, va empeorando gradualmente y, aunque no se puede curar totalmente, puede controlarse a través de pautas farmacológicas y estilo de vida saludable.

Los efectos beneficiosos en el corazón de los omega 3 son “largamente conocidos”, pero la gran mayoría de estudios se centra en los que provienen del pescado azul, mientras que en este caso se han enfocado en una variante que proviene de alimentos vegetales.

Los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares son, en gran medida, los mismos para hombres y mujeres, según un amplio estudio mundial en el que participaron investigadores de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).

El estudio, publicado en la revista científica The Lancet, incluyó a participantes tanto de países de estrato alto como medio y bajo. Las enfermedades cardiovasculares están más extendidas en estos últimos. Los datos proceden del Estudio Epidemiológico Urbano Rural Prospectivo (PURE, por sus siglas en inglés).

La investigación comprendía 155.724 individuos de 21 países de los cinco continentes. Con edades entre los 35 y los 70 años, los participantes no tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular cuando se incorporaron al estudio.

Se registraron todos los casos de enfermedades cardiovasculares mortales, infartos de miocardio, derrames cerebrales e insuficiencias cardíacas durante el periodo de seguimiento, que fue de una media de diez años.

Los factores de riesgo estudiados fueron metabólicos (como la hipertensión arterial, la obesidad y la diabetes), conductuales (tabaquismo y dieta) y psicosociales (situación económica y depresión).