Alopecia: remedio natural para combatirla, así se puede preparar

La pérdida parcial o total del cabello se denomina alopecia, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, explicó que las causas más comunes son:

Herencia: Tanto hombres como mujeres tienden a perder el grosor y la cantidad de cabello con la edad. Este tipo de calvicie por lo regular no es causado por una enfermedad. Está relacionada con el envejecimiento, la herencia y cambios en la hormona testosterona. La calvicie hereditaria o de patrón afecta mucho más a los hombres que a las mujeres. La calvicie de patrón masculina puede suceder en cualquier momento después de la pubertad. Cerca del 80 % de todos los hombres muestra señales de calvicie de patrón masculina a la edad de 70 años.

Estrés físico o emocional: El estrés físico o emocional puede causar la caída de la mitad hasta tres cuartos del cabello en el cuero cabelludo. Este tipo de pérdida de cabello se denomina efluvio telógeno. El cabello tiende a caerse en mechones cuando se aplica el champú, se peina o se pasan las manos a través del pelo. Es posible que se no note esto durante semanas a meses después del episodio de estrés. La muda de cabello disminuirá durante seis a ocho meses. El efluvio telógeno generalmente es temporal. Pero puede volverse prolongado (crónico).

Por su parte, otras causas de la pérdida de cabello, especialmente si es un patrón inusual incluyen:

Alopecia areata (parches de calvicie que se dan en el cuero cabelludo, la barba y posiblemente las cejas; las pestañas se pueden caer).

Anemia.

Trastornos autoinmunitarios como el lupus.

Quemaduras.

Ciertas enfermedades infecciosas como la sífilis.

Uso excesivo de champú y del secador.

Cambios hormonales.

Enfermedades tiroideas.

Hábitos nerviosos como arrancarse el cabello continuamente o frotarse el cuero cabelludo.

Radioterapia.

Tiña de la cabeza (tiña del cuero cabelludo).

Tumor del ovario o de las glándulas suprarrenales.

Peinados que ponen demasiada tensión en los folículos del cabello.

Infecciones bacterianas del cuero cabelludo.

No obstante, es importante señalar que las personas suelen perder de 50 a 100 hebras de cabello al día y, normalmente, esto no se nota porque crece cabello nuevo al mismo tiempo. Por ello, la pérdida del cabello ocurre cuando el nuevo no reemplaza al que se ha caído.

Así las cosas, una receta casera que previene la caída del cabello, según el portal Cocina Delirante, es: batir dos claras de huevo y al momento de bañarse, antes de aplicarse el champú, se aplican las claras de huevo y se realizan masajes circulares y suaves. Después, se esperan diez minutos y se enjuaga.

Además, para obtener resultados es importante repetir el procedimiento de dos a tres veces por semana, pues el huevo, de acuerdo con el portal, “tiene una sustancia llamada albúmina la cual ayuda a fortalecer los folículos pilosos y las hebras débiles, aumentando la circulación sanguínea”.

Otro remedio casero es licuar una remolacha y aplicarla en el cuero cabelludo por medio de masajes y dejándola actuar durante 30 minutos.

De todos modos, es importante que la persona tenga claro si su cabello es seco o grasoso y si no lo sabe, un experto podría ayudar a identificar.

Respecto al lavado del cabello, lo ideal y lo recomendado por los expertos es utilizar agua tibia, que no supere los 36º C y acabar el lavado con agua fría, para cerrar y sellar las cutículas y conseguir así más brillo.

Además, sobre el secado, los expertos recomiendan que no se debe frotar el pelo nunca cuando está mojado, ya que es mucho más sensible y propenso a la rotura; además, la cutícula se abre y se encrespará. Lo ideal es utilizar una toalla de microfibra y envolver el pelo para que vaya absorbiendo la humedad.