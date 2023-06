Así se debe aplicar vaselina para eliminar el aspecto áspero de los codos

La Real Academia Española (RAE) señala que la vaselina es una “sustancia crasa que se extrae de la parafina y aceites densos del petróleo y se usa en farmacia y perfumería”.

Por su parte, Tua Saúde comenta que es una sustancia que no tiene color, derivada del petróleo y es utilizada en la preparación de diferentes cremas para hidratar la piel seca, las cutículas y eliminar las puntas abiertas o dañadas del cabello.

Generalmente, es un producto que se destaca en la cosmética gracias a su poder hidratante, porque como se indicó, tiene la capacidad incluso de humectar la piel seca, como la de los labios.

Así se usa la vaselina

Son múltiples los usos de la vaselina y para sacar provecho de ello, se debe aplicar de la manera correcta. Por ejemplo, para eliminar las puntas abiertas que no le dan un aspecto saludable al cabello, Tua Saúde recomienda su aplicación antes de dormir, en el cabello, para que el producto haga su efecto en la noche. Al día siguiente, aconseja lavarlo muy bien con agua y champú.

Además, la vaselina ayuda con la prevención de la aparición de callos en los pies, por lo que recomienda realizar masajes en las plantas que darán un previo descanso durante la noche, y ayudarán a su hidratación, o en otra área del cuerpo, como por ejemplo, las rodillas y los codos.

Por otro lado, el portal señala que la vaselina ayuda en la eliminación de ojeras e hinchazón en los ojos. Además de atenuar las líneas de expresión y las arrugas.

La vaselina trae beneficios a varias zonas de la piel, gracias a su poder de hidratación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A su vez, este producto es usado en la hidratación de las cutículas, ofreciendo un mejor aspecto a las uñas. Además, su poder de hidratación puede ser beneficioso después de la depilación con cera o afeitadora.

Otra manera de aplicar vaselina para eliminar las arrugas de los codos

Como se indicó, la vaselina se usa para humectar la piel que tienen callosidades o está reseca, generalmente se da en los talones o en los codos, que médicamente recibe el nombre de hiperqueratosis, y según define el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) es “un trastorno caracterizado por el engrosamiento de la capa externa de la piel, que está compuesta de queratina (una fuerte proteína protectora). Puede ser efecto de uso anormal (callos, callosidades)”.

Los codos también se pueden desmanchar con bicarbonato de sodio, limón y aloe vera. - Foto: Getty Images / Nattanan Kanchanaprat / EyeEm

Por tal razón, Mundo Deportivo aconseja aplicar todos los días vaselina en los codos con resequedad, para así devolverle una textura más suave a la piel. No obstante, es importante hacerlo cuando no se salga de casa para que no haya un roce con la ropa.

Cabe recordar que la hiperqueratosis, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) suele presentar también protuberancias en la piel, coloración rosada e incluso confundirse con el acné, por consiguiente, los tratamientos suelen ser cremas para la piel específicas y lociones humectantes.

La vaselina tiene un poder de hidratación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra manera de usar vaselina en las callosidades, más exactamente en los talones agrietados, es combinándola con limón. Para poder llevarla a cabo la receta, Cocina Fácil sugiere la no exposición al sol, e intentar aplicar la pomada de noche. No obstante, se aconseja consultar con un dermatólogo antes de su uso.

Agregar el zumo de medio limón a la vaselina. Aplicar. Esperar que absorba.

Finalmente, es importante observar que tras la aplicación de vaselina no se produzca una reacción alérgica, y si es así, se recomienda desistir de su uso y acudir inmediatamente a un médico, ya que no es lo mismo presentar ocasionalmente resequedad en la piel por falta de hidratación a tener una afección como lo es la dermatitis.